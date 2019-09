Bürgerwerkstätten im Landkreis Augsburg

Augsburg : Landratsamt |

Fortschreibung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts im Landkreis Augsburg

„Heimat ist nicht nur der Ort, an dem wir leben – Heimat ist viel mehr: das Haus, das man selbst gebaut hat; der Spielplatz, auf dem man schon als Kind gespielt hat und vor allem die Nachbarn und Freunde, die man schon seit Langem kennt. Das sollte man auch im Alter nicht aufgeben müssen“, so Landrat Martin Sailer. Genau darum geht es bei der Fortschreibung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts: Im Landkreis Augsburg sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die Menschen auch im Alter und bei Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können.Es geht also um die Zukunft aller Bürgerinnen und Bürger im Landkreis. Der Fachbereich Soziales Betreuungswesen und Seniorenfragen im Landratsamt Augsburg ist auf die Erfahrungen, Wünsche und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort angewiesen, um einen möglichst umfassenden Überblick zu erhalten.Daher sind alle Interessierten herzlich zu den Bürgerwerkstätten im Rahmen der Fortschreibung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts für den Landkreis Augsburg eingeladen:Region 116. Oktober 2019, ab 18 UhrRealschule MeitingenGartenstraße 3Region 217. Oktober 2019, ab 18 UhrGymnasium GersthofenSchubertstraße 57Region 315. Oktober 2019, ab 18 UhrStaatliches Berufliches Schulzentrum NeusäßLandrat-Dr.-Frey-Straße 12Region 423. Oktober 2019, ab 18 UhrRealschule ZusmarshausenStadionstraße 4Region 524. Oktober 2019, ab 18 UhrGymnasium KönigsbrunnAlter Postweg 3Region 622. Oktober 2019, ab 18 UhrSchulzentrum SchwabmünchenBreitweg 16Bei Fragen können Sie sich an Lisa Manhart von der Seniorenberatung wenden, erreichbar unter Telefon: 0821 3102 2861 oder per E-Mail: seniorenfragen@LRA-a.bayern.de.Flyer mit weiteren Informationen sind bei den Kommunalverwaltungen sowie im Landratsamt Augsburg erhältlich.Region 1: Allmannshofen, Biberbach, Ehingen, Ellgau, Kühlenthal, Meitingen, Nordendorf, Thierhaupten, WestendorfRegion 2: Gablingen, Gersthofen, LangweidRegion 3: Aystetten, Diedorf, Gessertshausen, Kutzenhausen, Neusäß, Stadtbergen, UstersbachRegion 4: Adelsried, Altenmünster, Bonstetten, Dinkelscherben, Emersacker, Heretsried, Horgau, Welden, ZusmarshausenRegion 5: Bobingen, Großaitingen, Kleinaitingen, Königsbrunn, Oberottmarshausen, WehringenRegion 6: Fischach, Graben, Hiltenfingen, Klosterlechfeld, Langenneufnach, Langerringen, Mickhausen, Mittelneufnach, Scherstetten, Schwabmünchen, Untermeitingen, Walkertshofen,