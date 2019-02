BSK Bereich Augsburg - Claudia machte beim Einkaufen eine tolle Erfahrung.

Ein lesenswerter Beitrag einer Rollstuhlfahrerin aus der BSK Mitgliederzeitschrift "Leben & Weg" beim Einkauf ihres täglichen Bedarfs.



Entdeckung des Jahres

Mit Genehmigung der Autorinaus Augsburg darf dieser Beitrag in myheimat wiedergegeben werden, damit dieses tolle Erlebnis auch bundesweit bei anderen Betroffenen bekannt wird.Oft artet der alltägliche Einkauf in einen Kampf aus, denn wer im Rollstuhl unterwegs ist kennt die Probleme.Was brauche ich alles?Was hat Platz in meinem Körbchen?Wird es auch nicht zu schwer? Schließlich muss ich alles auf meinem Schoß spazieren fahren.Hier nur ein paar Fragen, es gibt ja so viel zu bedenken.Bei der letzten Einkaufstour meiner Lebensmittel und was sonst so im Alltag benötigt wird, machte ich dieWie so oft schon wappnete ich mich mit meinem Körbchen, um noch schnell für den Feierabend meine Besorgungen zu erledigen. Bereits im Eingangsbereich blieb mein Blick an einem Einkaufswagen mithängen, der neben denen für Kinder stand.Was ist das denn, das musste ich genauer untersuchen. Da standen doch tatsächlich zwei Einkaufswagen, die an unterschiedliche Rollstühle gekoppelt werden können.Nullkommanichts befestigte ich laut einfacher Anleitung einen davon an meinen fahrbaren Untersatz und los ging es. Das war ein ganz neues Einkaufserlebnis - keine Gedanken machen, einfach durch den Laden rollen und alles einladen was ich brauche.Es gibt Unternehmen, die es verstehenumzusetzen und Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ein sagenhaftes Glücksgefühl bei alltäglichen Einkauf zu vermitteln. Vom Behindertenparkplatz über den Rollstuhleinkaufswagen bis hin zur Behindertentoilette alles vorhanden.Quelle: Text und Bilder Claudia M. Reisinger