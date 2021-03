BRB-Lokführer spenden an die Elterninitiative krebskranker Kinder

Statt Teamevent 2.000 Euro für kranke Kinder

„Wir haben bei einer firmeninternen Befragung 1.000 Euro Mitmachprämie bekommen und wollten mit dem Geld etwas Gutes tun statt es für ein Teamevent auszugeben“, erzählte Triebfahrzeugführerin, die zusammen mit ihrem Kollegenden Scheck an den Geschäftsführer der Elterninitiative,, übergab. BRB-Geschäftsführergefiel die Idee so gut, dass er den Betrag spontan verdoppelte und so kann sich der Verein jetzt über 2.000 Euro freuen.Kleist erzählte über die Erfolge in der Kinderkrebsbehandlung. Zu früheren Zeiten konnte rund 20 Prozent der erkrankten Kinder geholfen werden, heute seien es über 80 Prozent. Die Elterninitiative mit ihren vielfältigen Angeboten ist ein wichtiger Baustein für die erkrankten Kinder und ihre Familien. Nach der Krebsdiagnose ändert sich das Leben für das Kind, die Geschwister und die gesamte Familie. Im vereinseigenen Mildred-Scheel-Haus können Familienmitglieder übernachten, gemeinsam Zeit mit anderen verbringen, denen es genauso geht, wie ihnen selbst. Mütter oder Väter müssen nicht jeden Tag für den Krankenhausbesuch lange Strecken auf sich nehmen und bekommen Hilfsangebote in Form von Beratung und zum Teil auch finanzieller Art, was eine große Entlastung in der schwierigen Zeit ist.„Die Kinder sind oft monatelang in der Klinik, ein halbes oder dreiviertel Jahr ist keine Ausnahme, nur hin und wieder unterbrochen von ein paar Tagen im eigenen Zuhause, wenn es der Gesundheitszustand zulässt“, erzählte Thomas Kleist. Nach dem Gespräch mit ihm werden die beiden BRB-Triebfahrzeugführer Franziska Holzbrecher und Ernst Winterhalter ihren Kolleginnen und Kollegen berichten, dass ihre 2.000-Euro-Spende bei der „Elterninitiative krebskranker Kinder Augsburg – Lichtblicke“ bestens aufgehoben ist.