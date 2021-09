Beratungsstellen des Bildungsbüros werden mobil

Augsburg : Landratsamt |

Bildungsberatung und Deutschberatung nun an sechs Standorten im Landkreis

Durch die Corona-Krise hat die Digitalisierung zunehmend an Bedeutung gewonnen und gleichzeitig vieles vereinfacht. So bieten beispielsweise die Bildungsberatung und die Deutschberatung im Landkreis Augsburg schon seit einiger Zeit Online-Beratungen an. Doch viele wünschen sich auch persönliche Gespräche vor Ort. Darauf gehen die Beraterinnen des Bildungsbüros nun ein. „Da der Weg zu den Beratungsstellen im Haupthaus in Augsburg für viele Menschen in unserem großen Landkreis eine Herausforderung darstellt, wird die Bildungsberatung und Deutschberatung künftig auch mobil angeboten“, erläutert Landrat Martin Sailer. Nach vorheriger Terminvereinbarung und unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften können Interessierte die Beratungsstellen einmal im Quartal in Gessertshausen, Bobingen, Zusmarshausen, Meitingen, Welden und Schwabmünchen aufsuchen. Wann und wo die Beratungen stattfinden, ist auf der Homepage der Beratungsstellen (siehe unten) nachzulesen.Das Bildungsbüro des Landkreises Augsburg bietet aktuell zwei Beratungsstellen an: Die Bildungsberatung unterstützt alle Bürgerinnen und Bürger darin, sich in der (Weiter-) Bildungslandschaft zu orientieren und persönliche sowie berufliche Perspektiven zu entwickeln. Ansprechpartnerin ist Petra Renger (bildungsberatung@LRA-a.bayern.de, 0821 3102 2813). Alle wichtigen Informationen unter www.landkreis-augsburg.de/bildungsberatung.Die Beratungsstelle „Deutsch lernen“ im Landratsamt Augsburg hilft Migrantinnen und Migranten bei der Auswahl, Organisation und Finanzierung eines passgenauen Deutschkurses. Ansprechpartnerin ist Sabine Köppel (deutschlernen@LRA-a.bayern.de, 0821 3102 2920). Weitere Informationen unter www.landkreis-augsburg.de/beratung-deutsch-lernen.