Auf in die Gartensaison – am besten mit torffreier Blumenerde

Gärtnern ohne Torf unterstützt den besonderen Lebensraum Moor und schont unser Klima

Es ist wieder soweit, die Gartensaison beginnt. Doch zu gärtnern setzt nicht zwingend einen Garten voraus. Auch ein Blumentopf auf dem Balkon oder der Terrasse und auch eine Kräuterkiste auf dem Fensterbrett bereiten Freude. Doch wo und wie immer gegärtnert wird, es sollte im Einklang mit der Natur erfolgen: ohne chemisch-synthetische Pestizide, Dünger und Torf.Viele handelsübliche Erden enthalten hohe Anteile an Torf. Zur Produktion der Erden wird dieser aus Mooren entnommen. Im Torf, dem Baustein von Mooren, ist eine große Menge Kohlendioxid (CO2) gespeichert. Wird der Torf abgebaut, wird das klimaschädliche Gas freigesetzt. Hinzu kommt, dass auch Lebensräume für eine ganze Reihe seltener Tier- und Pflanzenarten durch den Torfabbau unwiederbringlich zerstört werden.Torffreie Blumenerden mit unterschiedlichen Anteilen an Kompost, Rindenhumus und Holzfasern werden in nahezu allen Fachmärkten angeboten. Diese Blumenerden lockern, düngen und beleben mindestens genauso gut wie die torfhaltigen Blumenerden. Für ihre Gewinnung werden aber keine Moore geplündert, sondern Pflanzenabfälle verwertet. Beim Kauf sollte man allerdings darauf achten, dass es sich wirklich um Produkte ohne Torf handelt. Bei „torfreduzierten“ bzw. „torfarmen“ Produkten ist Vorsicht geboten, auch wenn es sich um Bio-Erde handelt. Denn diese können laut einer Studie des Bund für Umwelt und Naturschutz aus bis zu 80 Prozent Torf bestehen. Durch das Einkaufsverhalten kann man direkt beim Kauf Einfluss nehmen – zugunsten des Klimas und zur Stärkung des Angebots von torffreien Erden.Gärtnern ohne Torf ist keine neue Erfindung, sondern eine altbewährte gärtnerische Praxis. Erst vor 60 Jahren wurde der Torf als angeblicher „Wunderstoff“ für Pflanzen entdeckt. Er ist aber für Garten und Balkonblumen nicht erforderlich. Wo Interessierte torffreie Erden im Landkreis Augsburg erwerben können, zeigt unter anderem der Einkaufsführer unter www.bund.net/torffrei. Bei Fragen und Anregungen steht das Klimaschutz-Team des Landkreises Augsburg per E-Mail an klimaschutz@LRA-a.bayern.de gerne zur Verfügung.