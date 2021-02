Anlaufstellen für Menschen in besonderen Lebenslagen

Augsburg : Landratsamt |

Landkreis Augsburg erstellt Übersicht mit Hilfsangeboten

Die nun beinahe seit einem Jahr anhaltende Corona-Pandemie stellt die Menschen im Landkreis Augsburg vor zahlreiche ungeahnte Herausforderungen. Insbesondere der anhaltende Kontaktverzicht trifft beispielsweise Familien, Alleinstehende, Kranke oder Senioren überaus hart.„Es macht mir große Sorgen, wie sehr die Corona-Pandemie viele Landkreisbürgerinnen und -bürger belastet. Da wir uns leider noch eine ganze Zeit lang in dieser Ausnahmesituation befinden werden, ist es umso wichtiger, den Menschen konkrete Hilfsmöglichkeiten aufzuzeigen“, so Landrat Martin Sailer. Aus diesem Grund wurde die Internetseite www.landkreis-augsburg.de/anlaufstellen eingerichtet, über die Personen, die sich in einer sozialen, psychischen oder sonstigen Ausnahmesituation befinden, schnell und übersichtlich zahlreiche Anlaufstellen und Hilfsangebote finden. Die Anlaufstellen sind thematisch gegliedert und werden regelmäßig aktualisiert und erweitert, sodass am Ende eine umfassende Sammlung an Angeboten im Landkreis entsteht, die auch nach der Corona-Pandemie eine Hilfestellung für Menschen in besonderen Lebenslagen bietet.Darüber hinaus sollen in den kommenden Wochen und Monaten weitere Konzepte entwickelt werden, um Angebote für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen, die unter der Corona-Pandemie leiden. „Im vergangenen Jahr ist unsere Gesellschaft – trotz Abstandsgeboten – näher zusammengerückt. Gerade in der ersten Welle der Pandemie gab es viele Initiativen, die sich für andere stark gemacht haben. Daran wollen wir nun anknüpfen und für die Menschen im Landkreis da sein“, so Landrat Martin Sailer.