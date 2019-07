Abschluss einer dreijährigen Ausbildung zum Ergotherapeuten:„Ich hätte nie gedacht, dass es so emotional wird…“

Augsburg : bfz Augsburg gGmbH |

Absolventen, Eltern Angehörige und Lehrer begingen gemeinsam feierlich den Schulabschluss an der Berufsfachschule für Ergotherapie des bfz Augsburg

„Ich habe meinenin der Hand! Endlich hab ich diesen staatlich anerkannten Abschluss!"In dem Moment, in dem die Schüler ihr Zeugnis in der Hand halten, denken Sie an vieles zurück: Die ersten anderthalb Jahre Schule, in denen Sie sich vor allem das theoretische und praktische Handwerkszeug für den Beruf aneigneten. Dann folgte das einjährige Praktikum. Endlich mit Patienten arbeiten, sein Können ausprobieren, aber auch seine Grenzen erfahren. Und im letzten halben Jahr wurde noch mal richtig gelernt, denn zum Schluss stand dasan.Viele denken aber auch daran, dass Sie sich die Privatschule mit Nebenjobs finanzieren mussten und es nicht immer so einfach war, Schule, Job und vielleicht auch Familie in Einklang zu bringen. Um so schöner ist es, dassder Zugang zur staatlich anerkannten Privatschule dank des Gesundheitsbonus des Kultusministeriumswird.Die Ausbildung des Ergotherapeuten ist sehr umfassend:Ergotherapeut werden bedeutet aber auch, sich neben dem Wissen vieleundanzueignen.Diesind nun glücklich, dass sie es geschafft haben. Und ja, die drei vergangenen Jahre waren nicht immer einfach, aberSchulleiterin Dr. Silvia Mathes gab den Schülern abschließend einen Spruch von Gerhart Hauptmann mit auf den Weg: „Sobald man in einer Sache Meister geworden ist, soll man in einer neuen Schüler werden."Auch die Schule nimmt sich das zu Herzen und ist offen für Neues: So kann man beispielsweise in Augsburg