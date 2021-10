Abgekämpft, flügellahm

Da hat sich am Wochenende lieber Besuch angemeldet und dann wird gewischt und staubgesaugt, schnell noch die Fenster geputzt. Die Betten frisch bezogen.Eifrig werden die Rezepte geblättert und Einkaufslisten zusammengestellt.Ein Tag bevor der Besuch eintrifft wird gekocht und gebacken und am bewussten Tag des Kommens der Gäste sitzt du erschöpftim Sessel und willst dich eigentlich nicht mehr daraus erheben.Das kann auch am Arbeitsplatz geschehen. Hochmotiviert beginnt man die Woche und dann bekommt man schon am ersten Wochentag Akte um Akte auf den Schreibtisch gelegt, womöglich jede mit Termin und am Ende der Woche fühlt man sich „flügellahm“, völlig platt und kraftlos. Und hofft, dass das Wochenende ausreicht, um wieder neue Kräfte zu bekommen.So ging es auchJesus und seine Jünger hatten sich zu Besuch angesagt.Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Marta hieß.Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus und hörte ihm aufmerksam zu.Marta aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt und lief hin und her. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte:Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll!«Doch der Herr antwortete ihr: »Marta, Marta, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe.Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut! Maria hat sich für dieses eine entschieden, und das kann ihr niemand mehr nehmen.«Ich will mich heute mal mit der Person Marta befassen. Jesus ergriff als der Angesprochene das Wort. Mit dem ersten, was er sagte, zeigte er deutlich seinen Einblick in ihr innerstes Gefühlsleben. Sie war frustriert, weil ihre Schwester, ihrer Meinung nach, sie in der Küche mit all der Arbeit allein gelassen hatte.Sie machte sich vermutlich unablässig Sorge:Jesus nahm wahr, dass sie sich voll einbrachte.Marta erscheint uns als eine gewissenhafte und sehr engagierte Frau.War aber in der Zwischenzeit am Ende ihrer Kräfte angelangt. Sie war innerlich ärgerlich über ihre Schwester, die zu den Füßen Jesu saß und keine Anstalten machte, ihr zu helfen.Dies sind Festlegungen oder Mechanismen in unserem Leben, die zu Stress-Situationen führen. Stress kennzeichnet ein Ungleichgewicht zwischen Arbeitsanforderung und den persönlichen Möglichkeiten (wie Leistungsfähigkeit, Zeit) diese zu bewältigen. Dieser Widerspruch wird als unangenehm erlebt und löst negative Gefühle wie Angst, innere Anspannung, Hilflosigkeit usw. aus. Von jedem Menschen wird Stress anders wahrgenommen und verarbeitet.In unserer Geschichte, wandte sich Marta an Jesus und kritisierte Maria.Ihren ganzen Frust bekam auch Jesus ab. Jesus ergriff als Angesprochener das Wort und setzte die Prioritäten richtig. Konstruktiv zu kritisieren funktioniert leider nicht immer.Welche Folgen haben solche Situationen eventuell bei mir persönlich? Es lohnt sich einmal darüber nachzudenken und dies zu reflektieren. Nicht positive Gedanken allein machen uns frei. Eine große Hilfe ist es, wirkliche Veränderung zu erfahren, wenn wir Gottes Gedanken über uns aufnehmen. Wenn wir nach seinem Willen fragen. Was für Aufgaben hast du für mich für diesen Tag vorbereitet, lieber himmlischer Vater, was soll ich tun und was soll ich lassen?Richten wir unseren Blick auf Gott und die grundlegende Erkenntnis: Gott ist groß und mächtig. Er sagt: ich will dich nie verlassen und nie versäumen. Wer das glaubt, kann vertrauensvoll mit dem Propheten Jesaja sagen: