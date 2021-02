5. Klimaschutzkonferenz im Wirtschaftsraum Augsburg erfolgreich durchgeführt

Augsburg : Landratsamt |

Digitale Umsetzung ermöglicht neue Impulse

Die fünfte Klimaschutzkonferenz für den Wirtschaftsraum Augsburg fand in digitaler Form statt und erstreckte sich über einen zweiwöchigen Zeitraum. Zwischen dem 28. Januar und dem 11. Februar 2021 wurde in den virtuellen Seminarräumen gearbeitet, informiert, diskutiert, es wurden neue Impulse gesetzt und Ideen entwickelt. „Die digitale Umsetzung der Klimaschutzkonferenz hat uns viele neue Möglichkeiten eröffnet. Ich bin froh, dass wir uns bereits im Oktober für diesen Weg entschieden haben und so über 300 Personen an der Konferenz teilnehmen konnten“, so Johanna Rügamer, Klimaschutzmanagerin für den Wirtschaftsraum Augsburg.Eingeladen zur Konferenz hatten die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg sowie die Stadt Augsburg. Johanna Rügamer zu den Hintergründen der Konferenz: „Neben den Anregungen für unsere eigene Arbeit, war es uns wichtig, auch Impulse in die Region zu senden.“ So konnten sich interessierte Unternehmen zum Beispiel über ihren Weg zur Klimaneutralität in einem Webseminar informieren. Wann sich mit einer Geldanlage Rendite mit grünem Gewissen erwirtschaften lässt, lernten die Teilnehmer des Vortrags „Das eigene Geld nachhaltig einsetzen“. Junge Menschen erhielten Inspiration für den eigenen Werdegang in dem Workshop „Berufswahl Klimaschutz.“ Kommunale Vertreterinnen und Vertreter konnten sich über ihre Erfolgsprojekte online unter dem Titel „Voneinander lernen – Klimaschutz in der Kommune“ austauschen.Den Abschluss fand die Konferenz, die unter dem Motto „Klimaschutz verankern – neue Segel setzen“ stand, am 11. Februar im Hauptevent, das live aus einem Green-Screen-Studio in Neusäß übertragen wurde.Die Konferenz wurde federführend von den Klimaschutzmanagern Sebastian Dold und Johanna Rügamer gemeinsam mit den Klimaschutzfachstellen der drei beteiligten Gebietskörperschaften organisiert. Die regionale Zusammenarbeit in der Wirtschaftsregion Augsburg hat eine lange Tradition und verbindet die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg sowie die Stadt Augsburg bereits seit über zehn Jahren. Sebastian Dold und Johanna Rügamer füllen gemeinsam die Stelle des regionalen Klimaschutzmanagements, deren Förderung Ende März nach fünf Jahren ausläuft. Auch nach dem Förderende werden die Klimaschutzfachstellen weiter eng zusammenarbeiten, sich in regelmäßigen Treffen austauschen und bei Bedarf Themen gemeinsam bearbeiten.„Eine Konferenz bringt immer mit sich, dass man sich und seine Arbeit reflektiert. Wir sind dankbar für die Rückmeldungen und Ideen, die uns im Rahmen der Konferenz erreicht haben und die wir gemeinsam in den Klimaschutzfachstellen diskutieren und weiterdenken werden“, zieht Sebastian Dold sein Resümee zur Konferenz.