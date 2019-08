12. Rheumatologischer Patiententag

Augsburg : Hessing-Stiftung, Gartensaal |

Spannende Vorträge rund um aktuelle Entwicklungen und Fortschritte in der Behandlung rheumatischer Erkrankungen.

Einladung Rheumatologischer Patiententag 2019



Auch in diesem Jahr werden wir Ihnen wieder interessante Einblicke rund um das Thema "Rheuma" näher bringen. Renommierte Experten der der Hessing Klinik für Endoprothetik, Fußchirurgie und Rheumaorthopädie, des Klinikum Augsburgs, der Josefinum Kinderklinik und der Praxisklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie ermöglichen spannende und aktuelle Einblicke in zentrale Therapieverfahren.



Nutzen Sie diese besondere Gelegenheit und informieren Sie sich umfassend über rheumatologische Erkrankungen. An diesem Tag werden Ihnen neben den Referenten auch zahlreiche Selbsthilfegruppen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte unter der 0821 909 441