Weihnachtsgrüße und bewegende Momente

Die Assisi-Schule besucht Ruhesitz Wetterstein und wünscht „Frohe Weihnachten“

Die Schüler der Assisi-Schule besuchen ihre Bewohner und haben sich dabei etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Auf einem riesigen selbstgebastelten Plakat haben sie ihre „Frohen Weihnachtsgrüße“ mit bunten Großbuchstaben überbracht. Für die Bewohner gab es selbst gebastelte Sterne und individuelle Weihnachtskarten. Es musste natürlich alles mit dem gebührenden Abstand ablaufen. Aber das war angesichts der Corona Pandemie selbstverständlich. Der Heimbeiratsvorsitzende Franz Funk bedankte sich mit seinen Beiratskollegen/innen und übernahm gerne die Verteilung der Geschenke an die Bewohner.

Im September 2017 ging das Projekt „Schüler AG“ der Franz-von-Assisi-Schule mit dem Ruhesitz Wetterstein in Haunstetten an den Start. Seitdem ist es nicht mehr wegzudenken. Denn die Schülerinnen und Schüler sind den Bewohnern inzwischen sehr ans Herz gewachsen. Jede Woche haben sich „die Alten und die Jungen“ getroffen uns sind immer mehr zusammengewachsen – wie in einer Familie. Bis die Corona Pandemie dazwischen kam und ein gemeinsames Projekt in diesem Schuljahr nicht möglich gemacht hat. Aber der Kontakt bleibt selbstverständlich bestehen.Im Rahmen dieses sozialen Projektes haben Schüler der Franz-von-Assisi-Schule mit einigen der Bewohner schon viel miteinander erlebt. Fast jeden Donnerstagnachmittag ging es in den letzten zwei Jahren gemeinsam auf Tour. Der Kalender war immer gut gefüllt mit Aktivitäten. Da feierte man zusammen Weihnachten, meditierte in der Kapelle, ging in die Puppenkiste, ins Kino, auf Konzerte und vieles mehr. Das soll nach der Pandemie natürlich wieder aufleben und weitergehen. Im Moment steht aber die Gesundheit der Bewohner und der Schüler an erster Stelle.