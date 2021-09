Walk for Freedom 2021

Augsburg : Rathausplatz |

Am 16.10.2021 demonstrieren wir in Augsburg mit dem „WALK for FREEDOM“ gegen Menschenhandel. Wir wollen auf dieses Unrecht aufmerksam machen, uns mit den betroffenen Menschen solidarisieren und uns dafür einsetzen, dass auch Deutschland ein Sexkaufverbot umsetzt, um den Menschenhandel in der Prostitution effektiv bekämpfen zu können. Dazu laufen wir mit schwarzen Regenschirmen in einer Menschenschlange vom Rathausplatz aus durch die Innenstadt. Um 13:30 Uhr startet die Demonstration. Ab 12:30 Uhr könnt ihr die Schirme am Rathausplatz für einen Unkostenbeitrag von 7 EUR erwerben! Kommt gerne schwarz-weiß gekleidet und ggf. mit den T-Shirts „AugsburgerInnen gegen Menschenhandel“, die wir zu den Walks in den letzten Jahren verwendet haben.