V-Partei³ gründet Stadtverband in Augsburg

Kein Trend - ein Wandel der Bevölkerung festigt sich.

Im März verdiente sich die V-Partei³ den ersten Sitz im Stadtrat. Dieser Meilenstein, welchen Roland Wegner gleich mit dem V für Veränderung umsetzte, wird jetzt durch den am 25. August gegründeten Stadtverband verstärkt.Das Team mit ausgereiften Plänen und starker Motivation formierte sich mit Gabrielle Pinheiro (32) im Vorsitz, Anna-Xenia Weingart (26) in der Geschäftsführung, Jas Fink (40) in der Pressearbeit, Natalie Wagner als Schriftführerin, Valerie Ecker als Schatzmeisterin und den Beisitzerinnen Joana Beschorner, Romina Hosemann, Bianca-Balos Fendler und Pia Beschorner.Zusammen treten sie für die Werte Menschlichkeit, Tierschutz und Naturschutz ein. Konkrete Aufgaben sind Aufklärung der Bevölkerung über moderne Ernährung, Optimierung der Verkehrskonzepte und vorteilhafte Änderung geplanter Vorhaben der Stadt.Der Stadtverband freut sich natürlich auch auf eure Unterstützung. Das Programm findet ihr auf www.v-partei.de.