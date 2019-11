Unternehmerabend: Warum kontinuierliche Veränderung für Unternehmen so wichtig ist

Augsburg : Landratsamt |

Veranstaltung fand in der Justizvollzugsanstalt Gablingen statt

Warum sind Veränderung, Entwicklung und Innovation in der Wirtschaft so wichtig? Über diese spannende Frage diskutierten rund 150 Unternehmerinnen und Unternehmer beim jüngsten Unternehmerabend der Wirtschaftsförderung im Landkreis Augsburg – diesmal an einem ungewöhnlichen Ort: Die Veranstaltung fand erstmals in der Justizvollzugsanstalt in Gablingen statt. Unter hohen Sicherheitsauflagen wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Konferenz der Einlass in die Anstalt gestattet. Für die Gäste war der örtliche Rahmen in vielerlei Hinsicht beeindruckend. Denn auch die Insassen einer Haftanstalt befinden sich im Prozess der persönlichen Weiterentwicklung und Veränderung – wenn auch in anderer Hinsicht.„Die Bereitschaft zur Veränderung setzt Mut und Entschlossenheit voraus“, sagte Landrat Martin Sailer in seiner Begrüßung. „Egal ob wir von etablierten Konzernen, Startups oder mittelständischen Betrieben sprechen – um sich am Markt behaupten zu können, ist Wandlungsfähigkeit für alle Unternehmen eine bedeutsame Eigenschaft.“ Wie wichtig diese Fähigkeit in der Unternehmenspraxis ist, unterstrich der Referent des Abends, Michael Brecht von der Augsburger InnovationFactory GmbH, in seinem Vortrag. Der Diplom-Kaufmann zeigte auf, dass der Aufstieg eines Unternehmens davon abhänge, sich nicht über das Produkt oder die Dienstleistung zu definieren, die man bereits anbiete. „Man kann und muss sich immer wieder neu erfinden“, sagte Brecht.Neben der inhaltlichen Diskussion bot der Abend den Unternehmerinnen und Unternehmern einen informativen Einblick hinter die Mauern und Gitterfenster der Justizvollzugsanstalt, in der rund 600 Personen untergebracht werden können. Die Leiterin der JVA, Zoraida Maldonado de Landauer, bedankte sich bei den Gästen für das rege Interesse am Alltag der Insassen und Vollzugsbeamten.