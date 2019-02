„Trau Dich was!“ startet im März – Jetzt anmelden

Augsburg : Evangelische Beratungsstelle der Diakonie Augsburg |

Augsburg. Die Evangelische Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Augsburg (DWA) bietet jungen Frauen von 18 bis 21 Jahren ab dem 13. März an insgesamt neun Terminen die Möglichkeit, sich selbst besser kennenzulernen, ihren Platz in einer Gruppe zu finden und ihre Wünsche so auszudrücken, dass sie auch wahrgenommen werden.



Unter Leitung von Diplom-Psychologin Angelika Schlüter können die maximal zwölf Teilnehmerinnen in Übungen und Rollenspielen erleben, wie ihr Selbstvertrauen gestärkt und ihre sozialen Kompetenzen erweitert werden.Die neun Gruppenabende finden wöchentlich jeweils mittwochs von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr im Gruppenraum der Evangelischen Beratungsstelle, Oberbürgermeister-Dreifuß-Straße 1/Nähe City-Galerie statt. Erster Termin ist Mittwoch, 13. März. Die Teilnahme ist kostenfrei; die Beratungsstelle freut sich über Spenden.Interessentinnen können sich noch bis zum 26. Februar anmelden. Für die Teilnahme an der Gruppe ist ein Vorgespräch erforderlich. Anmeldung über Telefon 0821 597760 oder E-Mail eb@diakonie-augsburg.de.Was?Gruppe „Trau Dich was!“Wer?Junge Frauen von 18 bis 21 JahrenWann?13. März 2019, 17:30 bis 19.30 Uhr, neun Termine, wöchentlich mittwochs (außer in den Osterferien und am 1. Mai), letzter Termin 29. Mai 2019Wo?Gruppenraum der Evangelischen Beratungsstelle, Oberbürgermeister-Dreifuß-Straße 1/Nähe City-GalerieKosten?Kostenfrei; Spenden willkommenInformationen zum Diakonischen Werk Augsburg finden Sie unter www.diakonie-augsburg.de.