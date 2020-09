Tina Schüssler gegen Tierversuchslabor in Augsburg

Augsburg : Rathausplatz |

Ärzte gegen Tierversuche protestieren und informieren gegen den Bau eines Tierversuchslabor in Augsburg. Als Unterstützerin ist die schlagkräftigste Augsburgerin, Weltmeisterin und Rock Sängerin Tina Schüssler dabei. Sie wird dazu sprechen und mit ihrer Band für musikalische Unterhaltung sorgen, um den Tieren eine Stimme zu geben. Die große Demo ist am Samstag, den 17. Oktober in Augsburg auf dem Rathausplatz, von 12 bis 16 Uhr.

In den 38 Jahren seines Bestehens wurden am Klinikum Augsburg keinerlei Tierversuche durchgeführt, sondern klinische Forschung auf hohem Niveau betrieben. Nun will die Stadt mit Steuermitteln eine „Versuchstier“haltung für 23.400 Mäuse sowie Tierversuchslabore am neuen Medizin-Campus der Universitätsklinik Augsburg bauen, deren Kosten mit 35 Millionen Euro veranschlagt werden. Der bundesweite Verein Ärzte gegen Tierversuche fordert die Umwidmung der Gelder: sie sollen ausschließlich für innovative tierversuchsfreie Forschung verwendet werden.Tina Schüssler setzt sich seit Jahren für Mensch, Tier und Natur ein. Sie wird an diesem Tag ihre Stimme den Tieren geben. Nicht nur als Sprecherin, sondern auch musikalisch wird sie die Demo mit ihren Liedern und ihrer Band, mit Thomas Sedlmeier, Harald Zeidler, Aaron Hoffmann und Andreas Eppli, bewegen. Dazu komponierten sie extra einen Song: „Geboren um zu sterben“.Die Corona Richtlinien werden eingehalten.Es wird jede Form der Diskriminierung (Rassismus, Sexismus, Antisemetismus usw.) abgelehnt. Bitte keine Parteiwerbung, Hasskommentare und Aufrufe zur Gewalt. "Nehmt doch Verbrecher" o.ä. Schilder werden nicht geduldet. Bitte ohne Pelz, Leder und Co. Haustiere bitte zu Hause lassen, oder wenn nötig am Rand der Demo.Regelmäßigen Mahnwachen:Rockröhre Tina Schüssler gibt voller Kraft Tieren ihre Stimme (Foto: Martin Vill)Tina Schüssler & Band (Adrenalinplus)Thomas Sedlmeier, Harald Zeidler, Aaron Hoffmann, Andreas Eppli / Foto: Annabell Fiebiger