Tage der offenen Tür mit Büchermarkt und Kreativworkshops

Am 19. und 20. Oktober 2018 findet jeweils von 10 bis 17 Uhr in der Kaufbeurer Bismarckstraße der halbjährliche Büchermarkt statt.

Die Bücher werden zum Preis von 0,30 Euro pro 100 Gramm verkauft. Außerdem werden von den Tagesstättenbesuchern handgefertigte Produkte sowie Kaffee und selbstgebackener Kuchen angeboten.Verbunden ist der Büchermarkt mit Tagen der offenen Tür. An beiden Tagen können Sie die Einrichtung hautnah erleben und außerdem an kreativen Workshops teilnehmen: Egal ob Sie lieber mit Holz arbeiten, Fahrräder reparieren, Bücher binden, nähen, backen oder Anzündhilfen basteln möchten – Sie finden sicher das richtige Angebot.Was? Tage der offenen Tür mit BüchermarktWann? Freitag und Samstag, 19. und 20. Oktober 2018Wo? Tagesstätte für psychische Gesundheit Kaufbeuren, Bismarckstraße 20, 87600 KaufbeurenDer Erlös des Büchermarkts fließt in die Arbeit der Tagesstätte Kaufbeuren und kommt somit Menschen mit psychischer Erkrankung zugute.Die Veranstaltungen finden übrigens während der Tage der seelischen Gesundheit statt.