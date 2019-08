Sozial engagiertes Maschinenbauunternehmen aus Diedorf

Augsburg : Landratsamt |

Landrat Martin Sailer besucht Rosas Maschinenbau GmbH

Landrat Martin Sailer besuchte Mitte August zusammen mit Bürgermeister Peter Högg die Firma Rosas Maschinenbau GmbH in Diedorf, die Sondermaschinen für die graphische Industrie herstellt. 1980 gründetet der Vater des heutigen Geschäftsführers David Rosas Wolf den Familienbetrieb. Geplant ist zukünftig auch die Weiterführung in dritter Generation durch seinen Sohn.Bei dem Unternehmen kommt von der Planung bis zum Service alles aus einer Hand. Jede Maschine wird individuell nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden gefertigt. Da sich diese über die ganze Welt verteilen, ist auch immer einer der zwölf Mitarbeiter erreichbar, falls bei einer ausgelieferten Maschine Probleme auftreten sollten. „Dieser Service spricht sich herum, sodass mittlerweile wenig in Werbung und Vertrieb investiert werden muss“, so David Rosas Wolf. Dennoch ist die Firma jährlich auf der Labelexpo, der größten Etikett- und Verpackungsdruckfachmesse der Welt, vertreten.Daneben ist Rosas Maschinenbau auch sozial engagiert. Das zeigt sich beispielsweise in der Anstellung von Langzeitarbeitslosen. Auch ein syrischer Flüchtling arbeitet mittlerweile im Betrieb. „Während seines Praktikums in der Firma zeigte er viel Interesse und Motivation“, so Rosas Wolf. Daher gab ihm der Firmenleiter eine Chance und stellte ihn ein, damit er die Sprache lernen und anschließend die Ausbildung beginnen kann.Landrat Martin Sailer zeigte sich beeindruckt von der innovativen technischen Entwicklung in diesem Marktsegment: „Rosas Maschinenbau ist ein leuchtendes Beispiel für einen engagierten Familienbetrieb aus dem Augsburger Land, der auch den internationalen Vergleich nicht zu scheuen braucht.“