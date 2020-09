Schutzstreifen ein kleiner Schritt für besseren Radverkehr in Augsburg

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sehen jedoch noch viel Handlungsbedarf, um den steigenden Radverkehr gerecht zu werden und dem Ziel Fahrradstadt schnell näher zu kommen.





Verkehr muss für Radfahrer und Fußgänger sicherer werden

Zusammenhängende Fahrradachsen als Ziel einer Fahrradstadt

- Seit vergangenen Dienstag gibt es in der Stadionstraße einen neuen Schutzstreifen für Radfahrer. Jens Schiffler, Sprecher des AK Mobilität der Augsburger GRÜNEN ist gespannt, wie der neue Streifen angenommen wird, der es den Radfahrern ermöglicht, an diesem Abschnitt auch die Straße zu benutzen.Allerdings bemängelt er, dass der Streifen nicht durchgängig gleich breit ist und für eine Mittelinsel unterbrochen werden musste. „Da hätte gut ein Fußgängerüberweg entstehen können, um der Querungsabsicht von Fußgängern mehr Nachdruck zu verleihen. Ebenso hätte eine weitere Mittelinsel am anderen Ende der Stadionbauten gutgetan, um eine Ausweichmöglichkeit für den weiterhin extrem schmalen Gehweg entlang des Stadions zu schaffen.“„Es freut uns immer, wenn sich in Augsburg etwas tut, um den Fahrrad- und Fußgängerverkehr zu verbessern. Allerdings gibt es für eine wirkliche Fahrradstadt noch viel zu tun,“ so Andreas Witty, Mitglied im Vorstand der Augsburger GRÜNEN. „Dieser Schutzstreifen endet wie so viele andere Wege für Räder an der Schießstättenstraße im Nichts. Dort ist weder eine Querungshilfe geschaffen worden noch im Verlauf der Schießstättenstraße einen Schutzstreifen, Radweg oder Tempo-30-Zone. Um langfristig den Verkehr für Radfahrer und Fußgänger sicherer zu machen, brauchen wir mutigere und wegweisendere Projekte“, so Witty.„Das Radwegenetz muss dringend geschlossen werden, damit zusammenhängende Fahrradachsen entstehen. An Kreuzungen sollten Fahrradaufstellflächen zum Standard werden, damit sie vor den Autos über die Kreuzung fahren können. Zudem sollten schnellstens die Gefahrenstellen umgebaut werden. All diese Dinge sollten jetzt vorrangig in der Verkehrspolitik der Stadt angestrebt werden, da der Fahrradverkehr in Augsburg auch corona-bedingt stark zugenommen hat. Wir fordern daher diesen Ausbau zu priorisieren“, betont die Vorstandsvorsitzende der Augsburger GRÜNEN Melanie Hippke.Die Mobilität steht im Mittelpunkt der grünen Politik für eine zukunftsfähige Stadt. Im Arbeitskreis Mobilität des Stadtverbandes der GRÜNEN Augsburg geht es um alle Themen, die die Mobilität von morgen mit sich bringt. Egal ob Radverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Fußverkehr, Carsharing oder der richtige Umgang mit dem nach wie vor bestimmenden motorisierten Individualverkehr – im Arbeitskreis Mobilität geht es um alle Themen, die etwas mit Fortbewegung zu tun haben. Eine Parteimitgliedschaft ist keine Voraussetzung für die Mitarbeit in den Arbeitskreisen der GRÜNEN Augsburg. Interessenten können sich unter stadtverband@gruene-augsburg.de anmelden.