Rocksängerin Tina Schüssler kämpft für Tierschutz mit knallhartem Video

„Geboren um zu sterben“ - harter Streifen

Das Energiebündel steht hoch im Kurs und bewegt sich gerade in aller Munde, denn die Abendschau (Mediathek ARD, Bayerischer Rundfunk) bei der Tina Schüssler als Studiogast mit Monika Gruber geladen war berichtete, dass die 47-Jährige nun bei der Agentur „Shooter Promotion“ unter Vertrag steht und gemanagt wird, die nur Weltstars wie Pink, Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Bon Jovi, Kiss oder Sting betreuen, damals sogar Michael Jackson hatten, um nur einige zu nennen. „Mein neues Shooter Management, darunter George Hofmann und Jessie Wright, ermöglichen mir einen gigantischen Einstieg in das Musikbusiness. Ich schätze das was jetzt alles passiert so sehr und werde weiter 100% geben um mit meiner Band abzuliefern und neben den Weltstars zu bestehen“, so Schüssler.Kämpfen kann sie, das hat die 3-fache Weltmeisterin im Boxen und K-1 schon gezeigt. Auch aus einem Krankheitstiefschlag 2009 kam sie nach 3 Jahren wieder zurück (Schlaganfall und Herzoperation) und wurde wieder Weltmeisterin.Den Song und das Musikvideo, bei dem auch Tinas Bassist Thomas Sedlmeier (TS Special) dabei ist, findet man auf YouTube und allen Download-Portalen wie Spotify, Deezer, Apple Music, oder iTunes. „Wir wollten nicht das qualvolle Leid der Tiere zeigen, welches mittlerweile zu unserem Alltag gehört, wie Massentierhaltung, Kastenstände, Tierversuche oder Tiertransporte. Das Tier wird nicht nur ausgebeutet, sondern vor der Schlachtung unwürdig gehalten, gefoltert, geschlagen, gequält oder lebendig durch die halbe Welt gekarrt. Ich finde, wie der Mensch mit Tieren umgeht, ist brutal und abscheulich“, so Schüssler. „So haben wir uns dazu entschieden, selbst in die Rolle der Tiere zu schlüpfen. Wie die Zahlen zeigen, erreichen wir damit sehr viele Menschen und erhalten auf sämtlichen Kanälen positive Resonanz“, fügt Tinas Produzent und Manager Roland Leyer hinzu.Kamera: Philipp Masurat und Leon SchmidtCD Cover: Nicolai KlohßGeboren um zu sterbenDies ist ein Song, den nicht viele Menschen hören mögenNichts für Vegetarier, Veganer, GrünzeuggönnerDer Text soll euch zeigen, all die das Fleisch verschlingenOhne Bewusstsein welches Tierleid wir hier bringenMit welchem Leid und Schmerz wir die ganzen Tiere quälenLass die Sau raus! Kastenstand millionenfach, sind gestraft mit MenschenignoranzUnwürdig dort um ihre Ferkel zu gebärenMein Gewissen schreit, fühlst du wie ich?Versuch´s zu ändern und zieh mit uns mitHunger, Durst und Angst, kilometerlangRollt der Viehtransport, diese Lebewesen fortMir schmerzt das Herz, in diese Augen zu sehenKein Tier hat es verdient, geboren um im Tod zu stehenGeboren um zu sterbenMir fehlt das Tier, auf den grünen WeidenArtgerechte Haltung gutes Tierwohl, oh ich leide, so machtlos zu sein, nicht helfen zu könnenWacht doch endlich auf und macht die ganzen Ställe aufUnsre Kühe, in rostigen KettenIn viel zu kleinen Ställen, man ihr solltet euch schämenFäkalien bis zum Knie, die Euter entzundenWir wollen nur die Milch, weil sie schmeckt und sie mundet?Die Kuh uns egal, ihr die Kälbchen entrissen, in Transporter gesteckt, zerhacktfür uns ein LeckerbissenHunger, Durst und Angst, kilometerlangRollt der Viehtransport, diese Lebewesen fortMir schmerzt das Herz, in diese Augen zu sehenKein Tier hat es verdient, geboren um im Tod zu stehenGeboren um zu sterbenSag mir, wenn wir sie foltern und schlagenWie können wir so stumpf sein, dies alles ertragenViele leben nur im TierversuchslaborBluten sind fixiert und haben Kabel im OhrSie schreien vor Schmerz und Angst, wo ist da die WürdeKühl ist ihr Leben, geboren um zu sterbenSo ist der Mensch, von ihm bestimmt, er entscheidet, wer Abschied nimmtBlick in ihre Augen, sie betteln um Hilfeschaut doch nicht weg, gib ihnen deine StimmeHunger, Durst und Angst, kilometerlangRollt der Viehtransport, diese Lebewesen fortMir schmerzt das Herz, in diese Augen zu sehenKein Tier hat es verdient, geboren um im Tod zu stehenHunger, Durst und Angst, kilometerlangRollt der Viehtransport, diese Lebewesen fortMir schmerzt das Herz, in diese Augen zu sehenKein Tier hat es verdient, geboren um im Tod zu stehenGeboren um zu sterbenGeboren um zu sterbenKomposition und Songtext von Tina Schüssler