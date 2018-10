Landtags- und Bezirkswahl 2018

Landratsamt informiert umfassend im InternetDas Landratsamt Augsburg stellt für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Informationen zu den Landtags- und Bezirkswahlen am Sonntag, 14. Oktober 2018, online zur Verfügung. Unter www.landkreis-augsburg.de können alle Stimmzettel für den, zu dem die Städte Bobingen, Königsbrunn, Schwabmünchen, Stadtbergen und die Gemeinden Adelsried, Aystetten, Diedorf, Dinkelscherben, Fischach, Gessertshausen, Graben, Großaitingen, Hiltenfingen, Horgau, Kleinaitingen, Klosterlechfeld, Kutzenhausen, Langenneufnach, Langerringen, Mickhausen, Mittelneufnach, Oberottmarshausen, Scherstetten, Untermeitingen, Ustersbach, Walkertshofen, Wehringen, Zusmarshausen, gehören, angesehen werden.Am Tag der Wahl werden ab etwa 18.30 Uhr die ersten Ergebnisse der Landtagswahl auf der Internetseite www.landkreis-augsburg.de veröffentlicht. Die von den Städten, Märkten und Gemeinden desans Landratsamt gemeldeten Ergebnisse werden ständig aktualisiert und unmittelbar online gestellt.Ein erster Trend wird bei der Landtagswahl bereits gegen 19.15 Uhr erwartet. Mit dem vorläufigen Endergebnis der Erststimmenauswertung und der Zweitstimmenauswertung (auf Parteienbasis) rechnen wir bis ca. 21.30 Uhr. Die Übermittlung der Zweitstimmenergebnisse der einzelnen Listenkandidaten erfolgt am Montag im Laufe des Tages.Die ersten Trendmeldungen derwerden ab Montagmittag erwartet. Dieses Ergebnis wird vollumfänglich erst am Montag spätnachmittags abrufbar sein, da die Auszählung der Landtagswahl Priorität hat.Das Landratsamt Augsburg stellt für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Informationen zu den Landtags- und Bezirkswahlen am Sonntag, 14. Oktober 2018, online zur Verfügung. Unter www.landkreis-augsburg.de können alle Stimmzettel für den, zu dem die Städte Bobingen, Königsbrunn, Schwabmünchen, Stadtbergen und die Gemeinden Adelsried, Aystetten, Diedorf, Dinkelscherben, Fischach, Gessertshausen, Graben, Großaitingen, Hiltenfingen, Horgau, Kleinaitingen, Klosterlechfeld, Kutzenhausen, Langenneufnach, Langerringen, Mickhausen, Mittelneufnach, Oberottmarshausen, Scherstetten, Untermeitingen, Ustersbach, Walkertshofen, Wehringen, Zusmarshausen, gehören, angesehen werden.Am Tag der Wahl werden ab etwa 18.30 Uhr die ersten Ergebnisse der Landtagswahl auf der Internetseite www.landkreis-augsburg.de veröffentlicht. Die von den Städten, Märkten und Gemeinden des Stimmkreises 705 Augsburg-Land-Süd ans Landratsamt gemeldeten Ergebnisse werden ständig aktualisiert und unmittelbar online gestellt.