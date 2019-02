Kfz-Zulassungsstelle in Schwabmünchen wird ab Mitte März vorübergehend verlegt

Augsburg : Landratsamt |

Außenstelle im März für zwei Tage geschlossen

Wegen Umbauarbeiten wird die Kfz-Zulassungsstelle in Schwabmünchen in der Fuggerstraße 10 ab Mitte März für mindestens drei Monate den Standort wechseln. Während des Umzugs steht die Zulassungsstelle den Bürgern am 14. und 15. März nicht zur Verfügung. Die Behörde wird ab Montag, 18. März, vorübergehend im „Alten Forstamt“ gegenüber dem Rathaus, Fuggerstraße 48, zu finden sein. Weil dort keine Parkplätze vorhanden sind, werden die Bürger gebeten, auf den Festplatz oder Seitenstraßen im Umkreis auszuweichen. Nach Abschluss der Arbeiten zieht die Zulassungsstelle wieder an ihren gewohnten Standort zurück. Der genaue Termin wird zu gegebener Zeit rechtzeitig bekanntgegeben.Die Ausländerbehörde, die sich im gleichen Gebäude befindet, ist von den Baumaßnahmen nicht betroffen und wird unverändert in der Fuggerstraße 10 erreichbar bleiben.Während der beiden Umzugstage am 14. und 15. März dient die Kfz-Zulassungsstelle in Gersthofen in dringenden Fällen ersatzweise als Anlaufpunkt. Das Landratsamt macht jedoch darauf aufmerksam, dass für diese beiden Tage keine Terminreservierung möglich sein wird.