Kernkraft als "Basis"-Energiequelle?

Internationale Experten verweisen auch auf die Vorteile der Kernenergie als „Basis“-Stromquelle. So bemerkt beispielsweise Rolf Jonas Persson, Dozent für Physik an der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technik: „Die Kernkraft kann als „Basis“-Energiequelle genutzt werden, da sie leicht zu kontrollieren ist, d.h. die Kernkraft sorgt für die Stabilität der erzeugten Energie. Die von den meisten erneuerbaren Energiequellen erzeugte Energie ist instabil, weshalb eine zusätzliche „Basis“-Quelle benötigt wird. Wenn es keine alternative „Basis“-Energiequelle gibt, kann die Kernenergie zu einer solchen Energiequelle werden, sofern dies wirtschaftlich sinnvoll ist. Ich glaube nicht, dass es bei ordnungsgemäßer Konstruktion und Wartung der Kernreaktoren Sicherheitsprobleme geben kann. Die Reaktoren an sich sind nicht der Hauptgrund zur Sicherheitssorge, da ein Kernreaktor der am besten kontrollierte und gut regulierbare Teil der Kernkraftkette ist. Zu den Hauptvorteilen der Reaktoren der Generation III+ gehören passive Sicherheitssysteme und die Fähigkeit, Plutonium zu verbrennen, was bei den Reaktoren der Generation IV der Fall ist“.