Jetzt qualifizieren und ausbilden

Augsburg : Agentur für Arbeit |



Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Augsburg fordert Arbeitgeber auf die Chancen zu nutzen - Qualifizierung während Kurzarbeit und Duale Ausbildung:

Augsburg.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Telefonnummer 0800 4 5555 20 (dieser Anruf ist kostenfrei).

Auf seiner Sitzung am 30. September 2020 hat der Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Augsburg einen Appell an alle Beteiligten der Wirtschaft erlassen. Es wird dazu aufgefordert, die verlängerte Zeit der Bezugsdauer des Kurzarbeitergeldes für Qualifizierung zu nutzen. „Wir appellieren an die Arbeitgeber und auch die Arbeitnehmer, diese Zeit des Bezugs von Kurzarbeitergeld zu nutzen, um sich schon heute auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Wir erleben gerade eine schnelle Veränderung der Arbeitswelt und darauf sollten sich die Arbeitnehmer vorbereiten können. Die jetzige Phase bietet die Gelegenheit dazu und die Agentur für Arbeit steht mit ihrem Beratungsangebot und ihrer Förderung an Ihrer Seite. Ergreifen Sie jetzt die Chance und machen Sie sich fit für die kommende Zeit.“Ein ebenso eindringlicher Aufruf geht an die Unternehmer und ihre Ausbildungsbereitschaft für das Jahr 2021: „Auch in der momentanen Lage, sollte das Thema Ausbildung einen hohen Stellenwert genießen. Wir legen allen ans Herz, die Bereitschaft zur Ausbildung weiterhin hoch zu halten, damit die benötigten Fachkräfte der Wirtschaft künftig zur Verfügung stehen – nur wer ausbildet, investiert in die eigene Zukunft. Die benötigte Fachkraft ist dann bereits ein Teil der Belegschaft und muss nicht erst mühsam und langwierig gesucht und eingearbeitet werden.“oder unter derUnter dieser Telefonnummer erhalten interessierte Betriebe auch Auskunft über die Ausbildungsprämien sowie ebenfalls über das Internet unter www.arbeitsagentur.de/unternehmen und können sich zum Thema Qualifizierung erkundigen. www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/foerderung-von-weiterbildungWas ist der Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Augsburg? In jeder Agentur für Arbeit gibt es einen Verwaltungsausschuss. Dieser ist das Aufsichts- und Beratungsorgan der Geschäftsführung der Agentur. Vor Ort werden Arbeitsmarktprogramm und Planungen mit der Agenturleitung abgestimmt. So können arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und Initiativen zur Stärkung der Region vereinbart und wertvolle Beiträge zur Gestaltung der Arbeitsmärkte vor Ort geleistet werden. Der Verwaltungsausschuss ist je zu einem Drittel mit Vertreterinnen und Vertretern aus den drei Gruppen der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber und der öffentlichen Körperschaften besetzt.Vorsitzende ist zurzeit Silke Klos-Pöllinger (DGB). Weitere Mitglieder von Arbeitnehmerseite sind Michael Leppek (IG Metall), Rudi Kleiber (ver.di), Thomas Ruckdäschel (IG BAU), Torsten Falke (IG BCE), Michael Ferber (EVG).