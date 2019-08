Hidden Champion im Bereich Maschineninstandhaltung

Landrat Martin Sailer informiert sich regelmäßig über die Unternehmen in der Region. Anfang August war er bei der DALOG Diagnosesysteme GmbH in Neusäß zu Gast. Der inhabergeführte Familienbetrieb betreut seit über 20 Jahren hunderte Kunden weltweit mit Online-Condition-Monitoring-Lösungen für eine proaktive und vorausschauende Maschineninstandhaltung. So werden von Neusäß aus unter anderem Anlagen von größtenteils zementproduzierenden Betrieben in der ganzen Welt gesteuert. So zum Beispiel in Indien, China, dem Irak oder Kolumbien. „Wir entwickeln, montieren und betreuen Software und Anlagen mit dem Ziel, voraussagen zu können, wann an welchem Maschinenteil ein Schaden eintreten wird. Auf diese Weise können wir die Lebensdauer der Maschinen auf ein Maximum verlängern“, erklärt Geschäftsführer und Gründer der Firma Dr. Franz Muschaweck.Nur eine Woche vor dem Firmenbesuch konnte Landrat Sailer den Neusässer Betrieb auszeichnen, weil er sich über ein Jahr hinweg für das Umweltmanagementprogramm ÖKOPROFIT® zertifiziert hat. „DALOG ist nicht nur ein beeindruckender Familienbetrieb, sondern auch ein echter Hidden Champion. In einem modernen Unternehmen werden hier Digitalisierung, Internationalität und Umweltbewusstsein vereint – ein echter Glücksgriff für den Landkreis Augsburg“, zeigte sich der Landrat beeindruckt und wünschte der geschäftsführenden Familie Muschaweck weiterhin eine positive Entwicklung für ihre Firma.