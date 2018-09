Grünes Spitzenduo Schulze und Hartmann in Augsburg

Am kommenden Sonntag, den 30. September stellen sich Katharina Schulze und Ludwig Hartmann ab 11 Uhr im Hotel am alten Park den Fragen der Menschen in Augsburg. 

„Frag das Spitzenduo“: Grüne Augsburg und GRÜNE Bayern laden alle ein – Grüne und Nicht-Grüne und Noch-nicht-Grüne, um das Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann alles zu fragen, was euch auf dem Herzen liegt. Ob es um die großen grünen Leitlinien für Bayern oder ortsspezifische Probleme geht, ob es um grüne Schwerpunkte wie den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, gleiche Rechte für Frauen und Digitalisierung oder um andere Themen geht: Unser Spitzenduo steht euch Rede und Antwort. Auch der Grüne Direktkandidat für Augsburg West, Neusäß und Gersthofen, Cemal Bozoglu wird vor Ort sein.Die Veranstaltung findet im Hotel am alten Park, Frölichstraße 17, im Saal "Hakuna Matata" statt.Einlass ab 10:30 Uhr, Beginn um 11:00 Uhr. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.