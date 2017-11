Gründerspirit - Von der Idee zum eigenen Unternehmen

Augsburg : Raders Beratung |

Experten und Gründer treffen – und sich über Ideen und Pläne austauschen. Darum geht es beim ersten Gründerspirit am 17. November ab 16 Uhr, der von den Unternehmerlotsen (Raders Beratung) in der Völkstraße 28 in Augsburg veranstaltet wird. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Gründerwoche Deutschland 2017 statt. Jeder Teilnehmer am Gründerspirit kann ein kostenloses Coaching inklusive Begleitung durch einen professionellen Kameramann im Wert von 3.000 Euro gewinnen. Um Anmeldung wird bis zum 14. November unter info@raders-beratung.de oder telefonisch unter 0821/99959200 gebeten. Der Eintritt ist frei. Wer also sein eigenes Unternehmen auf die Bahn bringen möchte, ist hier genau richtig.

Impulse für eine neue Gründungskultur und ein freundlicheres Gründungsklima: Das sind die Ziele der Gründerwoche Deutschland, die vom 13. bis 19. November in vielen Städten Deutschlands stattfindet. Mehr Informationen unter www.gruenderwoche.de Einer der Gründerwoche-Partner ist Raders Beratung – die Unternehmerlotsen. Sie wollen mit der Veranstaltung „Gründerspirit“ eine Plattform schaffen, bei der sich Menschen mit Gründungsideen (egal ob Neugründung oder Übernahme eines bestehenden Unternehmens) mit fünf erfolgreichen Jungunternehmern aus verschiedenen Branchen auf Augenhöhe austauschen können. Mit dabei sind German Wald von Russia to go (Im- und Export GUS-Länder), Friseurmeisterin Simone Suppmair mit ihrem Salon Herz und Köpfchen, Anja Buntz (Mentalcoach) von Arriva, Psychotherapeutin Eva Mahkorn mit ihrer Praxis Neumut und Patrick Hase mit seiner Firma Zooom, einer Manufaktur für Reisefahrzeuge. Interessierte können sich von den Erfolgsgeschichten der Jungunternehmer auf Video einen ersten Eindruck ( www.raders-beratung.de oder www.facebook.com/RadersUnternehmerlotsen/ ) machen und die Chance nutzen, sich für eigene Ideen oder konkrete Gründungsvorhaben inspirieren zu lassen.„Wichtig ist es, dass diejenigen, die sich selbstständig machen wollen Ideen, Anregungen und Mut machende Vorbilder neben wertvollen Tipps rund um die Gründung bekommen. Diese Ideen müssen dann später umgesetzt werden und sollen für neue Perspektiven sorgen“, sagt Patrizia Raders.Beim Gründerspirit findet man alles, was man für den Start in die Selbständigkeit braucht. Insgesamt zwölf Unternehmer stehen als Experten für Fragen zur Verfügung. Das geht vom etablierten Jungunternehmer bis zum Steuerberater, Versicherungsmakler und Rechtsanwalt über die Marketingberatung bis zum Filmemacher und Unternehmensberater. „Wir haben an alles gedacht, was man für eine Gründung benötigt“, freut sich Patrizia Raders, die bei den Unternehmerlotsen den Gründungs-Bereich leitet.Die Veranstaltung soll keine Aneinanderreihung von trockenen Experten-Vorträgen sein. Beim Gründerspirit stehen der Netzwerkgedanke und das Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund. Ein „Wir“ soll die Menschen voranbringen, die ein Unternehmen gründen wollen!Für die Teilnehmer des Gründerspirits gibt es die Möglichkeit, ein Coaching im Wert von 3.000 Euro zu gewinnen inklusive Begleitung durch einen professionellen Kameramann. Einzige Bedingung: Die Gründungsidee muss im Rahmen einer Kurzpräsentation skizziert werden. Ab dem 17. November ist eine Bewerbung für die Veranstaltungs-Teilnehmer innerhalb eines Zeitraums von 14 Tagen möglich. Eine Fachjury aus Experten wählt danach den Gewinner mit der überzeugendsten Idee aus.Wann? Freitag, den 17.11.2017 von 16 Uhr bis 20 Uhr16 Uhr: BegrüßungAb 16:30 Uhr: Erfolgreiche Gründerinnen und Gründer stellen sich vorAb 17.30 Uhr: Raum für Fragen an Gründer, Jungunternehmer und Experten20.00 Uhr: AusklangVeranstalter: Raders Beratung – Ihre Unternehmerlotsen (Patrizia Raders & Andreas Becker-Raders)Ort: Raders und Partner, Völkstraße 28, 86150 AugsburgWeitere Infos unter www.raders-beratung.de oder www.facebook.com/RadersUnternehmerlotsen/