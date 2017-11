Geliefert – die Nordmanntanne!

Informationen

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Tagesstätte der Diakonie wieder einen Christbaumverkauf. Verkauft werden die Bäume ab Samstag, dem 2. Dezember 2017, 10 Uhr, bis zum Freitag, 22. Dezember 2017, 17 Uhr. Die Echte Nordmanntanne ist ab 18 € erhältlich. Es sind Tannen von 80 Zentimetern Höhe bis zu 3 Metern in Angebot.Als besonderer Service werden die Christbäume innerhalb des Stadtgebietes von Kaufbeuren für 2,00 € zu Ihnen nach Hause gebracht.Ebenfalls ab dem 2. Dezember besteht wieder die Möglichkeit, durch den kleinen Adventsmarkt der Tagesstätte zu stöbern und kreative handgefertigte Produkte zu entdecken und zu erwerben.Der Verkaufserlös fließt in die Arbeit der Tagesstätte Kaufbeuren und kommt somit chronisch psychisch-kranken und seelisch-behinderten Menschen zugute.Was?Christbaumverkauf und Adventsmarkt der Tagesstätte für psychische Gesundheit KaufbeurenWann?Vom 2. bis 22. Dezember, täglich außer sonntags, 10 bis 17 UhrWo?Bismarckstraße 20, 87600 Kaufbeuren, Telefon 08341 994192zum Diakonischen Werk Augsburg finden Sie unter www.diakonie-augsburg.de.