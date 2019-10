Fridays for Future Augsburg bietet der Stadt Augsburg Hilfe an

Augsburg : Umweltausschuss |

Am 21.10. waren Vertreter von Fridays for Future zu Besuch beim Augsburger Umweltausschuss und stellten ĂŒberraschende Forderungen - die Politiker sollen sich von der Bewegung helfen lassen.

“Auch die Politiker Augsburgs haben viel Macht” – Fridays for Future

Fridays for Future stellt Forderungen - die Stadt Augsburg soll die Wahrheit sagen

Sie streiken und Demonstrieren - gehen mit tausenden Menschen auf die Straße und fordern einen besseren, mit der Wissenschaft abgestimmten Klimaschutz seitens der Regierung. Allein im Rahmen des globalen Streiktags am 20.09. gingen laut Fridays for Future Augsburg 7000 SchĂŒler*innen, Studenten, ArbeitstĂ€tige und Rentner auf die Straße. Aus allen gesellschaftlichen Ecken waren Demonstranten vor Ort und streikten Bildung, Beruf und Freizeit. Vor einigen Monaten wurde im Umweltausschuss beschlossen, dass die Bewegung ihren Augsburger Zweig im Umweltausschuss vorstellen soll, um ihre Ziele dort zu prĂ€sentieren. FĂŒr den 21.10. wurden dann die friedlichen Augsburger KlimakĂ€mpfer*innen in den Umweltausschuss eingeladen.Sarah Bauer (15), Janika Pondorf (15) und Leon Ueberall (16) waren vor Ort, um die Fridays for Future Bewegung zu vertreten.Zu Beginn ihrer Rede stellten die Jugendlichen klar, weshalb sie da sind: Der menschengemachte Klimawandel stellt eine Bedrohung fĂŒr die gesamte Menschheit dar. Daraufhin betonten die Aktivisten die VielfĂ€ltigkeit der Bewegung, indem sie ihre unterschiedlichen Untergruppen vorstellten. Besonders hervorgehoben wurde das BĂŒndnis “Augsburg handelt”, das vor allem aus Unternehmen, Vereinen, Organisationen und anderen Institutionen besteht, die sich hinter Fridays for Future stellen. Vom BĂ€cker nebenan, bis zum internationalen Großunternehmen sei alles dabei. Nachdem die Bewegung vorgestellt wurde, begrĂŒndeten die SchĂŒler*innen erneut weshalb sie demonstrieren: “ (
) seit ĂŒber 30 Jahren warnt uns die Wissenschaft unmissverstĂ€ndlich und dennoch stehen wir heute hier (
) das heißt, wir demonstrieren nicht einmal fĂŒr die EinfĂŒhrung oder Abschaffung einer neuen Idee, sondern fordern, dass gemacht wird, was bereits beschlossen wurde.” Daraufhin machten die SchĂŒler Mut fĂŒr mehr Handeln - auch wenn Augsburg nur ein kleiner Punkt auf der Erde sei , hĂ€tten die Politiker viel Macht. Die Politiker wurden daraufhin dazu aufgerufen alles Erdenkliche zu tun, um sozial gerechte Klimaschutzmaßnahmen weltweit einzufĂŒhren - auch Druck auf andere Politiker ausĂŒben, gehörte zu den VorschlĂ€gen seitens der GĂ€ste. ErwĂ€hnt wurde auch, dass Klimaschutz der Wirtschaft einen grĂ¶ĂŸeren Vorteil bringt als Katastrophenschutz danach. Auch die soziale Frage wurde von den Aktivisten beantwortet: Klimaschutz schĂŒtze vor allem Sozial schwĂ€cheren, da diese sich in Zukunft keine Schutzmaßnahmen leisten können. “Die Maßnahmen gegen den Klimawandel sollen sozial gerecht umgesetzt werden.”, setzen sie fort.Um die Zukunft der Menschheit zu sichern, stellten die SchĂŒler auch Forderungen. Der Forderungskatalog wurde nach dem Umweltausschuss veröffentlicht. Fridays for Future Augsburg gab jedoch bereits in der Rede einen kleinen Einblick in die Forderungen: Da die Emissionen im Verkehrssektor weiter steigen, soll der ÖPNV optimiert werden und die Stadt zĂŒgig fĂŒr Fahrradfahrer angepasst. Der Klimanotstand soll ausgerufen werden und der Katastrophenschutz ausgebaut. Ab sofort solle auch die Stadt Augsburg die Wahrheit sagen. Die letzte Forderung wurde dabei besonders hervorgehoben: Ein öffentlicher Brief an die PartnerstĂ€dte Augsburgs, die Landesregierungen, die Bundesregierung und das EuropĂ€ische Parlament soll hierfĂŒr verfasst werden. In diesem soll die Stadt Augsburg klarstellen, dass die Politiker dieser Welt zu wenig fĂŒr den Klimaschutz tun. Die Rede endet mit einer klaren ermutigen Position der KlimaschĂŒtzer: “ Wir werden weitermachen, mit oder ohne Sie. Helfen Sie uns, Ihnen zu helfen"Die nĂ€chsten großen Demonstrationen wurde ebenfalls angekĂŒndigt: am 10.11. ein Sonntag unter dem Motto: "Augsburg for Future". Am 29.11. findet der nĂ€chste große globale Klimastreik statt. An beiden Terminen werden wieder tausende Demonstranten erwartet. Inzwischen wurde der gesamte Forderungskatalog veröffentlicht, diesen und das Statement an die Politiker finden sie: hier.