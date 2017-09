Firmenbesuch Frau Ulrike Bahr bei Ilzhöfer in Augsburg

„Wer motivierte Azubis gewinnen will, muss sich immer wieder neu erfinden.“

Die Augsburger Traditionsfirma ILZHÖFER macht vor, wie man sich immer wieder neu erfindet. Mit Mut zur Veränderung reagiert der Mittelständer auf die Herausforderungen bei Fachkräftemangel oder Energiewende.

Augsburg – Wie ein Familienbetrieb in der vierten Generation und mit einer 140-jährigen Erfahrung sich immer wieder neu erfindet, davon konnte sich die Augsburger Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr bei ILZHÖFER vor Ort ein Bild machen.Im Rahmen einer Betriebsbesichtigung stellte Firmenchef Richard Walch der SPD-Politikerin das Unternehmen vor. Ein weiterer Schwerpunkt lag dabei insbesondere auf dem Thema Ausbildung. Hierbei konnte der Auszubildende Maurice Springmann der Bundestagsabgeordneten ganz konkrete Einblicke in seinen Arbeitsalltag bieten. Unter dem Motto: „Lehre macht Karriere“ ist ILZHÖFER am Ausbildungsprogramm der IHK Schwaben beteiligt und sichert als zertifizierte „IHK-Ausbildungsbetrieb 2017“ Qualität durch berufliche Ausbildung. Ziel des Mittelständlers ist es, hierbei nicht nur ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, sondern auch den Gedanken der Nachhaltigkeit zu transportieren.Firmenchef Richard Walch: „Wer motivierte Azubis gewinnen will, muss sich immer wieder neu erfinden. Das reicht von der Produkt Palette bis zum Thema Nachhaltigkeit. Deshalb bietet Ilzhöfer seinen Kunden, Holzpellets aus der Region, Ökostrom und C0 2 neutrales Heizöl. Wir denken weiter und versuchen auch für Mitarbeiter und Kunden attraktiv zu bleiben. Auch beim Thema Energiewende sind wir bereit zum Wandel. Wir wollen Teil der Lösung sein“Die Herausforderungen der Fachkräftesicherung sind auch für den Traditionsbetrieb, der aktuell zwei offene Stellen hat, ein wichtiger Aspekt sich immer wieder neu zu erfinden und an die aktuellen Herausforderungen anzupassen.Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr: „Ich bewundere das Engagement unddie Veränderungsbereitschaft von ILZHÖFER“, sagte Ulrike Bahr und fügte hinzu:„Besonders lobenswert ist es, dass der Betrieb zertifiziert und mit hoher Qualitätausbildet und Arbeitsplätze vor Ort schafft. Mir ist es besonders wichtig, dieduale Ausbildung zu stärken und zu modernisieren“.ILZHÖFER ist auch deshalb für Mitarbeiter attraktiv, weil die Augsburger Firmainnerhalb der Branche zu den Vorzeigeunternehmen in Sachen Energiewendegehört. Die Firma hat ein bisher bundesweit einmaliges Projekt für einklimafreundlicheres Heizen bei Bestandsgebäuden eingeführt: Seit Februar 2017erhalten die Kunden von ILZHÖFER ausnahmslos nur noch Heizöl für das ananderer Stelle in Projekte zur CO2-Senkung investiert wurde – zum Beispiel inDeutschland, Uganda oder dem Himalaya. Die Kosten trägt die AugsburgerFirma, die vor über 140 Jahren gegründet wurde, zu 100 Prozent selbst undnimmt für das AVIA Heizöl CO2 neutral keinen Aufpreis. Damit sind die AVIA -Gesellschafter, zu denen auch die Firma ILZHÖFER zählt, bisher der einzigeAnbieter der Branche, der sein gesamtes Heizölportfolio ohne Aufpreis für denVerbraucher CO2-neutral gestellt hat.ILZHÖFER beliefert in Augsburg und Umgebung bereits Kindergärten,Gewerbebetriebe, Wohnungsgesellschaften Haushalte und Industrie mit demklimafreundlicheren Heizöl.Auch 2018 soll es daher bei der 100-prozentigen Umstellung aufklimafreundlicheres Heizöl bei ILZHÖFER bleiben.Mehr Informationen unter: www.avia.de/klimaneutralDie Firma ILZHÖFERS Nachf. Inh. Walch ist ein Familienunternehmenmit 140-jähriger Tradition. Im Jahre 1892 kaufte Carl Walch die„Großhandlung in Maschinenöl“ und legte damit den Grundstein. Heuteversorgt ILZHÖFER seine Kunden mit mobiler Energie von AVIA für zuHause und unterwegs. ILZHÖFER ist der regionale Energielieferant inder Region Augsburg. Das Produktportfolio umfasst Kraftstoffe, Heizöl,Strom, Gas, Holzpellets und Schmierstoffe. ILZHÖFER betreibt alsGesellschafter der AVIA ein Netz von AVIA Tankstellen in Augsburg undUmgebung und beteiligt sich aktiv am Transfer zur regenerativenEnergieversorgung. Gemeinsam mit AVIA wurde in Windparks zurErzeugung von Ökostrom investiert. Holzpellets als nachwachsenderRohstoff aus der Region wurden ins Sortiment aufgenommen.ILZHÖFER versorgt das Tanklager in Augsburg per Kesselwagen undentlastet so den Straßenverkehr von Gefahrguttransporten. DerService im Tankanlagenbau rundet das Komplettprogramm vonILZHÖFER ab.Ilzhöfers Nachf. Inh. Walch KGSiebentischstr. 16a86161 AugsburgIhr Ansprechpartner:Richard Walch, Geschäftsführender GesellschafterTel.: 0821/560 80 – 0r.walch@ilzhoefer.comDie AVIA Mineralöl-AG ist ein Verbund von 32 mittelständischenUnternehmen der Energiewirtschaft. Als Dachgesellschaft bündelt dieAVIA Mineralöl-AG u.a. den Einkauf einer breiten Palette anMineralölprodukten, Brennstoffen und Energie für ihre Mitglieder. DieAVIA Mineralöl-AG wurde vor 61 Jahren, 1956, zunächst als DeutscheMineralöl AG gegründet. Unter der Marke AVIA werden in Deutschlandmehr als 800 Tankstellen betrieben. Das Angebot der AVIA umfasstVersorgungsstrukturen für alle Kraftstoffe und Heizöl. ZumProduktportfolio zählen auch die Lieferung von Schmierstoffen, Erdgas,Strom und Holzpellets an Privat- und Gewerbekunden sowie derBetrieb von Windkraftanlagen in mehreren Tochterunternehmen.