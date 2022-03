Erklärung der Spaziergänger- für die Wahrung der Grundrechte und des Grundgesetzes

Warum gehen wöchentlich tausende Menschen in Deutschland spazieren? Was sind das für Menschen und was wollen sie? Hier die Erklärung dazu:

Wir sind friedliche Bürger

Wir sind ein friedlicher Teil der Bevölkerung, der die demokratische Grundordnung, die Bayerische Verfassung, das Grundgesetz anerkennt und befürwortet, und verlangen dass diese mit sofortiger Wirkung vollumfänglich wieder berücksichtigt werden. Wir sind informierte, aufgeschlossene Menschen sämtlicher Nationalitäten, Glaubensrichtungen, Gesellschafts- und Bildungsschichten, Altersgruppen, sexueller und weltanschaulicher Identität, die allen Menschen respektvoll und tolerant gegenübertreten und deren Rechte anerkennen. Wir spazieren für Frieden, Freiheit, Wahrheit, Selbstbestimmung, Toleranz und Inklusion und lehnen Gewalt, Ausgrenzung und Hetze ab.

Wir machen von Art. 110 und 113 Bayer. Verfassung gebrauch



Wir wollen freie Medizinwahl und Selbstbestimmung

Jedes Leben hat den gleichen Wert

Wir lieben unsere Kinder!



Gute Rahmenbedingungen für Pflegepersonal und Non- Profit für Krankenhäuser

Freie Gesichter- freier Atem!

Korrekte Zahlen, nachweisbare Wirksamkeit und vollumfängliche Wahrheit

Wissenschaftlicher Diskurs und Rehabilitation diffamierter Wissenschaftler

Neutrale und sachliche Berichterstattung und Aufklärungspflicht der Medien

Akzeptanz freier Medien und Informationen

Machtbegrenzung, mehr Partizipation den Bevölkerung bei politischen Entscheidungen und unabhängige Richter und Rechtstaatlichkeit



Aufhebung des Infektionsschutzgesetzes

Raus aus der WHO und dem Weltwirtschaftsforum



Beibehaltung des Bargelds

Nachweis von Notwendigkeit und Begrenzung von Notständen

Wir fordern:

Wir gehen spazieren, weil wir von unserem Grundrechten nach Art. 110 und 113 der Bayerischen Verfassung, (analog dem Grundgesetz Art. 5 und 8) Gebrauch machen, wonach das friedliche Versammeln ohne Waffen ohne vorherige Erlaubnis oder Anmeldung und die freie Meinungsäußerung erlaubt sind. Eine unangemeldeter Spaziergang, bei dem Forderungen oder Meinungen kund getan werden, ist erlaubt und legitim.Wir sind für unser Grundgesetz und unsere Grundrechte!Die Unversehrtheit eines jeden Individuums ist für eine demokratische Gesellschaft wesentlich. Solidarität bedeutet, dass das Leben und die körperliche Unversehrtheit jedes Individuums Berechtigung hat und individuelle Entscheidungen respektiert werden.Wir sind solidarischWir bezahlen Steuern, Abgaben und Krankenversicherungen. Wir finanzieren öffentliche Einrichtungen, Schulen, Bildung, Schwimmbäder, Masken, Impfstoffe, Impfärzte, Testzentren, Impfzentren, Impffolgeschäden, Kranke, Krankenhäuser, Intensivbetten, Corona- Prämien, Bezüge und Diäten von Politikern, Forschung und Milliarden- Schulden der Bundesrepublik, mit. Davon profitiert die gesamte Gesellschaft.Seit „2G“ zahlen Ungeimpfte für Einrichtungen, von deren Benutzung sie ausgeschlossen ist. Ungeimpfte werden als „unsolidarisch“ bezeichnet, weil sie von ihrem Recht der körperlichen Unversehrtheit und der freien Entscheidung gemäß dem Grundgesetz Art. 2 Gebrauch machen.Wir befürworten den Schutz vulnerabler Gruppen in Eigenverantwortung und den Schutz und die Freiheit des Individuums, sowie freie Medizinwahl. Die körperliche Unversehrtheit jedes Einzelnen ist im Grundgesetz verankert und steht über dem Willen des Kollektivs. Solidarität bedeutet, dass das Kollektiv individuelle Entscheidungen respektiert. Demokratie bedeutet, dass auch Minderheiten geschützt, und ihre Rechte garantiert sind.Wir erinnern uns an die Verstorbenen die an und mit und wegen Corona, den Maßnahmen, und durch das Experiment mit der mRNA- Impfung gestorben sind. Und wir erinnern uns an die lebenden Menschen, welche ein Recht auf Eigenverantwortung, Selbstbestimmung und freie Entfaltung haben.Dass das Individuum sich körperlichen Eingriffen zum Wohle der Gesellschaft „aus Solidarität“ zu unterziehen hat, widerspricht der freiheitlichen Garantie. Freiheit bedeutet, dass man nicht gezwungen wird Dinge zu tun, die man nicht tun will, und nicht gezwungen wird, invasive Eingriffe vornehmen zu lassen.Das Ausgrenzen von Menschen aufgrund ihres Impfstatus‘ widerspricht einer freiheitlich- demokratischen Grundordnung.Es ist falsch, dass Ungeimpfte die Geimpften gefährden. Gesunde Menschen gefährden niemanden. Nicht die „Ungeimpften“ müssen die Geimpften schützen sondern die Impfung muss die Geimpften schützen. Statt dessen können Geimpfte trotz Impfung Corona bekommen und auch andere anstecken oder sogar sterben.Das Leben aller Menschen ist gleich viel Wert. Alle haben das Recht auf Lebensqualität und auf freie Entfaltung. Sämtliche Maßnahmen schränken alle Generationen ein, stets mit der Begründung der „Rücksicht und Vorsicht“, mit dem Appell an das schlechte Gewissen und mit der Aufforderung zum Gehorsam („Diese Maßnahmen dürfen niemals hinterfragt werden“ Lothar Wieler) Die Maßnahmen dauern nun bereits zwei Jahre, die Verordnungen werden immer weiter verlängert. Das ist unzumutbar. Nun wird dem Volk abverlangt sich mit der neuartigen mRNA- Gentherapie behandeln zu lassen, weil dies der „einzige Weg aus der Pandemie“ sei.Die Impfung kann schwerwiegende Nebenwirkungen zur Folge haben, die sogar tödlich sein können. (Paul Ehrlich Institut vom 7. 2 2022).(Bundesverfassungsgericht im Jahr 2006; BverfGE 39,1 , 46, 160, )Jedes einzelne Leben hat den gleichen Wert. Jeder Mensch hat das Recht sein Leben so zu gestalten wie er möchte.Alle haben das Recht auf Lebensqualität und auf freie Entfaltung. Sämtliche Maßnahmen schränken alle Generationen ein, stets mit der Begründung der „Rücksicht und Vorsicht“, mit dem Appell an das schlechte Gewissen und mit der Aufforderung zum Gehorsam („Diese Maßnahmen dürfen niemals hinterfragt werden“ Lothar Wieler) Die Freiheit des Einzelnen endet, wo er die Rechte des anderen beschränkt. Dies gilt auch Gesunden gegenüber. Es kann nicht von Gesunden verlangt werden aus Fürsorge und Schutz auf Dauer auf die persönliche Freiheit und das gesellschaftliche Leben zu verzichten. Das ist unzumutbar. Der Impfstoff bringt keine sterile Immunität. Es gibt Alternativen zur Impfung, auch neue Medikamente. Die Impfung ist nicht als notwendig indiziert, weil mehr als 99% Corona überleben. Der Impfstoff ist eine Gen- Therapie und enthält Inhaltsstoffe, welche nicht für Menschen zugelassen sind.Eine verpflichtende, oder durch gesellschaftlichen Druck herbei geführte Impfung, mit einem experimentellen Impfstoff mit bedingter Zulassung ohne zuverlässigen Nachweis der Wirkung bedeutet das Erzwingen sich für Menschenversuche zur Verfügung zu stellen. Dies ist gegen den Nürnberger Codex und gegen Art 1 und 2 des Grundgesetzes.Der Staat hat jedes einzelne Leben zu schützen. Eine Impfpflicht würde verlangen, dass einzelne Menschen sich Risiken, oder Nebenwirkungen, eventuell sogar mit Todesfolge aussetzen um andere zu schützen. Damit wägt er Leben gegen Leben ab, was unzulässig und unfrei ist.Kinder sind nachweislich keine Treiber der Pandemie. Die Maßnahmen für Kinder in Kitas und Schulen sind unverhältnismäßig, beeinträchtigen die Gesundheit und das freudvolle Aufwachsen der Kinder.Viele Kinder leiden unter den Masken, Abstand und den ständigen Tests. Das Gehirn braucht Sauerstoff für das Wachstum und für Konzentration. Kindern wird suggeriert, dass sie gefährlich sind, dass ihr Atem gefährlich ist. Es wird ihnen als „normal“ beigebracht, zu erdulden sich in Körperöffnungen herumbohren zu lassen. Kindern wird durch Angst und Manipulation die Maske anerzogen und damit Gehorsam beigebracht. Sie werden daran gewöhnt, mit chronischem Sauerstoffmangel zu leben und darauf konditioniert in ständiger Legitimationspflicht durch Gesundheitsnachweise zu sein. Sogar bei Aktivitäten, bei denen erhöhte Sauerstoffzufuhr nötig ist, wie beim Sport, müssen sie Masken tragen. Kinder werden von Erwachsenen betreut, deren Gesicht weitgehend von Masken bedeckt ist. Kinder brauchen komplette Gesichter um Emotionen zu erkennen, um Mitgefühl zu entwickeln und um Sprache durch Nachahmung zu erlernen. Kinder welche keine Masken tragen können werden oft massiven Repressalien ausgesetzt. Eltern, welche ihre Kinder vor Masken und Tests bewahren wollen und die Kinder nicht in die Schulen schicken, werden mit Bußgeldern beugsam gemacht, privates Beschulen wird kriminalisiert, sogar Polizeieinheiten stürmen private Räume in welchen Kinder lernen. Das alles fällt unter Gewalt gegen Kinder und verstößt gegen Art. 1 GG. Im Bayerischen Kinderbildungsgesetz und im Beamtengesetz ist gesetzlich geregelt, dass Gesichtsverhüllung in Kitas und bei Bediensteten des Öffentlichen Dienstes verboten ist. Sauerstoffentzug ist eine Foltermethode. Kinder haben laut BGB 1631 und den UN Kinderrechtskonventionen das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Eltern haben das Recht und die Pflicht ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen. Kinder haben das Recht unbeschwert und fröhlich aufzuwachsen.Lasst unsere Kinder in Ruhe! Schluss mit Masken und Tests und Abstand für Kinder! Würdigt Eltern die ihre Kinder davor beschützen wollen.Wir sind dafür, dass Pflegekräfte gute Rahmenbedingungen für ihre Arbeit haben, und wollen, dass Krankenhäuser gebaut und Betten aufgestockt statt abgebaut werden. Es ist krank, wenn Gesunde zuhause bleiben und Kontakte beschränken müssen, oder nicht arbeiten dürfen, damit alte und kranke Menschen nicht gefährdet, Krankenhäuser nicht überlastet werden, während gleichzeitig die Anzahl der Betten abgebaut, Krankenhäuser geschlossen werden und an frei stehenden Corona- Betten verdienen.Gesundes Pflegepersonal muss uneingeschränkt arbeiten, und über invasive Eingriffe am eignen Körper selbst entscheiden können. Die Impf- Nachweispflicht für Pflegepersonal muss aufgehoben werden. Ansonsten droht ein Pflegekollaps. Wir wollen, dass Ärzte und Pflegepersonal vollumfänglich ihrer Verantwortung nachkommen können und in erster Linie dem Patienten helfen. Pflegepersonal braucht gute Rahmenbedingungen, die Finanzierung von Krankenhäusern muss staatliche erfolgen. Therapien, Impfungen, Behandlungen, haben zum Wohle der Gesundheit des einzelnen Patienten zu erfolgen. Dazu gehört auch, zuerst keinen Schaden anrichten.Trotz mehr als eineinhalb Jahren Maskenpflicht, Testpflicht, Abstand, Lockdowns, dauerhafte Kontaktbeschränkungen und Impfungen, sind die Zahlen so hoch wie noch nie in der Pandemie. Es wurde kein Nachweis erbracht, dass irgendeine dieser Maßnahmen den vorgegebenen Nutzen erzielt. Die Schulden, die mit dem Geld der Bevölkerung bezahlt werden sind immens, die Kollateralschäden aller Maßnahmen sind unkalkulierbar und damit unzumutbar.Der Nutzen der Masken ist nicht belegt, vielmehr sind die „Zahlen“ trotz der Masken erheblich gestiegen. Masken bedeuten eine dauerhafte Belastung für den Körper, das Immunsystem und die Psyche.so sagen Dr. Faucci am 27.12.2021 https://www.youtube.com/watch?v=bAICMQ1D5F8 und Dr. Van Kerkoven von der WHO im Juni 2020. https://www.youtube.com/watch?v=NQTBlbx1Xjs Wir befürworten, dass der Mensch mit sichtbarem Gesicht als Mensch mit Menschenrechten betrachtet wird und freien Zugang zu allen Einrichtungen hat. Wir wollen, dass Menschen sich als gleichwertige Zeitgenossen begegnen statt als potentielle Gefährder betrachtet werden.Freier Zugang für alle zu allen Instituionen und gesellschaftliche Teilhabe- Schluss mit Legitimation und Gesundheitsnachweisen!Das Erbringen von Nachweisen in Form von Tests oder Impf- oder Genesenenzertifikaten, das Erstellen von Kontaktlisten, macht Menschen zu potentiellen Gefährdern. Es ist entwürdigend wenn man sich legitimieren muss um in bestimmte Institutionen zu dürfen und verstößt gegen das Grundgesetz. Der Ausschluss von Ungeimpften nicht den Rückgang der Zahlen erwirkt. Der Mensch, besonders „ungeimpft“, wird derzeit als potentiell krank und gefährlich eingestuft und hat überall mit Nachweisen zu legitimieren, dass er gesund und kein Gefährder ist. Trotzdem müssen Masken getragen werden. Wir wollen, dass die Unschuldsvermutung auch für Gesundheitszustände gilt. Jeder ist durch seine Existenz berechtigt frei zu atmen, sich frei zu bewegen, am Leben teilzunehmen. Ein Ausgrenzen von Menschen mit oder ohne bestimmten Merkmalen verstößt gegen das Gleichstellungsgesetz. Wir fordern sofortiges Ende der Nachweispflicht von jeglichen „G“,und freien Zugang zu allen Institutionen , dem Arbeitsplatz, der Schule und Kita und dem öffentlichen Leben.Die Grundlage der Pandemie fußt auf PCR- Tests, positive Tests werden als „Fälle“ oder „Infizierte“ bezeichnet. Sowohl Dr. Faucci, als auch der Erfinder des PCR- Tests Kary Mullis erklärten, dass der PCR weder eine Infektion oder eine Krankheit, noch ein aktives Virus nachweist. Auf Basis der PCR- Tests wurden alle bisherigen Maßnahmen begründet. https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-infor... Falsch positive Ergebnisse fließen als „Fälle“ mit ein.Wir wollen einen sachlichen und fachlich begründeten, wissenschaftlich belegten Nachweis für die Wirksamkeit aller Maßnahmen und fordern, die vollumfängliche Wahrheit und korrekte, transparente Darlegung der zugrunde liegende Zahlen für die pandemischen Maßnahmen. Wir verlangen eine umfassende Transparenz und Aufklärung und die Vorlage korrekter Erhebungsdaten über Corona- Kranke, positive Fälle ohne Erkrankung, Verstorbene deren ausschließliche Todesursache Covid19 war, und aller Impfnebenwirkungen, Todesfälle durch Impfungen und Impfschäden.Rennommierte Wissenschaftler, Ärzte, Rechtsanwälte, Richter, welche andere Erkenntnisse zur Bewertung der pandemischen Lage heranziehen, welche andere Expertisen vorbringen, als die Regierung, müssen angehört und respektiert werden. Wir fordern einen wissenschaftlichen Dialog von Experten und nicht das Ernennen von Regierungsmitarbeitern als Experten, welche die gewünschte Auffassung der Regierung wiedergeben.Weiter verlangen wir eine Rehabilitation aller Wissenschaftler, Ärzte, Rechtsanwälte, Richter, welche in den letzten Jahren wegen ihrer Expertisen, versetzt, diffamiert, verunglimpft, beschimpft, mit Hausdurchsuchungen drangsaliert und teilweise ins Exil getrieben wurden. (Dr. Hockertz, Dr. Bhagdi, Dr. Worarg, Dr. Schiffmann, Dr. Javid- Kistel, Dr. Kron, Richter Dettmar, Dr. Kuhbandnder, Dr. Pürner, usw.)Die Medien neigen zur regierungsgefälligen Berichterstattung, Berichte über friedliche Demonstrationen wurden verzerrt oder falsch dargestellt. Die Medien haben mit dazu beigetragen Angst und Schrecken zu verbreiten.Wir erwarten, dass die Medien ihren Auftrag erfüllen und wahrheitsgemäß aufklären. Feindselige Aussagen über Ungeimpfte, Demonstranten und Spaziergänger sowie über Wissenschaftler die andere Auffassungen als die Regierung darlegen, sind zu unterlassen.Informationen, Videos, Nachrichten, welche Studienergebnisse und Tatsachen darlegen die anders als die Informationen der Regierung lauten werden gelöscht, und als „Volksverhetzung“, „staatsfeindlich“ und „Fake News“ bezeichnet. Die Regierung fordert Sperrung von Nachrichtendiensten und Löschung von Artikeln. Dies verstößt gegen Art. 5 GGWir fordern Informationsfreiheit und die Einhaltung des Art. 5 GG. Jeder Mensch hat die Möglichkeit und Erlaubnis zu recherchieren und selbst nachzudenken und sich eine eigene Meinung zu bilden und diese kund zu tun. Zensur darf nicht statt finden.Ministerrunden mit dem/der KanzlerIn sind im Gesetz nicht vorgesehen. Gesetze, welche während eines Notstandes verabschiedet werden, und einzelnen Gremien und Personen ohne Zustimmung des Bundestags Handlungsspielräume ermöglichen, hebeln die gesetzgebenden Strukturen aus. Verordnungen, welche durch Kabinettsbeschlüsse erlassen werden, ohne die Parlamente zu beteiligen, ermöglichen autoritären Missbrauch. Richter des Bundesverfassungsgerichtes werden von der Regierung installiert. Neuerdings sprechen sie Urteile die gegen das Grundgesetz verstoßen nachdem sie mit Regierenden beim Essen waren.Wir fordern eine Machtbegrenzung für Politiker und Regierungsgremien und unabhängige Richter, speziell beim Bundesverfassungsgericht.Das Infektionsschutzgesetz sieht seit 2005 Möglichkeiten vor, welche massiv in die Freiheit der Person eingreift. Seit der Pandemie wird davon reichlich Gebrauch gemacht, ohne jedoch die Notwendigkeit nachzuweisen, andere mildere Mittel auszuschöpfen, ohne ausreichende Begründung. Die §§ 20a, 28 a und b wurden während eines Notstandes erlassen und erlauben noch mehr Machtzentrierung, hebeln die parlamentarische Ordnung aus und ermöglichen den Regierenden einschneidende Befugnisse in das Leben jedes einzelnen Bürgers. Seit fast zwei Jahren wird dies von der Regierung genutzt. Noch nie haben Regierungen freiwillig der Bevölkerung Rechte gegeben oder freiwillig auf Macht verzichtet. Dies widerspricht einer freiheitlich demokratischen Grundordnung. Die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes sind außer Kraft zu setzen. Die Verordnungen sind aufzuheben. Wir fordern die Wiederherstellung der parlamentarischen Demokratie. Das Infektionsschutzgesetz muss aufgehoben werden. Neue Gesetze, welche im Notzustand erlassen wurden sind für ungültig zu erklären. Weitere neue Gesetze sind mit Volksbeteiligung abzustimmen.Die WHO ist keine legitimierte, gesetzgebende Vereinigung, bestimmt und definiert aber Pandemien und was die Regierungen zu tun haben. Reiche Einzelpersonen, Stiftungen und auch die Länder finanzieren die WHO und profitieren von deren Empfehlungen. Wir fordern einen sofortigen Austritt Deutschlands aus der WHO.Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum setzen Ziele für Deutschland fest.Diese Vereinigung ist nicht durch das Volk legitimiert und nicht befugt Ziele für uns zu bestimmen. Die Politiker haben hierfür kein Mandat vom Volk erhalten.Wir verlangen die Aufhebung aller Ziele und Vereinbarung Deutschland mit dem WEF. Korrekte Zahlen, nachweisbare Wirksamkeit und vollumfängliche WahrheitDatenhoheit des IndividuumsDurch die Impfnachweise, Kontaktverfolgung und Tests werden sensible Daten der Menschen digitalisiert. Mit digitalen Nachweisen und dem „Impfregister“ das diskutiert wird, ist dem Social- Score- Modell nach chinesischem Vorbild das Einfallstor geöffnet. Dadurch droht die permanente Überwachung der Menschen und Sanktionierung. Jeder Mensch muss über seine Daten und deren Speicherung selbst bestimmen und wachen können. Der Zugang zu Geld, gesellschaftlichen Leben ist frei und unabhängig, kein Social Credit System nach chinesischem Vorbild!Die Gelder welche die Pandemie die Bevölkerung kostet sind nicht existent. Durch das Lastenausgleichsgesetz und die Abschaffung des Bargeldes werden die Bürger sukzessiv enteignet. Wir verlangen die Beibehaltung des Bargeldes und das sofortige Ende von weitere Verschuldung. Das Lastenausgleichsgesetz muss außer Kraft gesetzt werden. Wenn ausschließlich digital bezahlt wird, ist dies eine Totalüberwachung von Verhalten und Konsum. Ebenso ermöglicht dies, dass als Sanktionierung der Zugriff auf Zahlungsmittel schnell entzogen werden kann.Seit fast zwei Jahren werden wir mit Verordnungen regiert, und es herrscht Notstand. Die Regierung sucht immer neue Gründe, weshalb dieser Zustand aufrecht erhalten werden soll. Notstand und Katastrophenfälle haben auf vier Wochen begrenzt zu werden. Die Notwendigkeit und der Nutzen von einschneidenden Maßnahmen und Notstand müssen der Bevölkerung transparent und wahrheitsgemäß nachgewiesen werden. Durch den Ukraine- Krieg wird davon abgelenkt, es wird suggeriert, dass wir Freiheit haben, die Maßnahmen werden still manifestiert. Nach dem Auslaufen des §28a des IfsG sollen die Länder einige freiheitsbeschränkende Maßnahmen beibehalten können. Die Maske soll sowieso bleiben. Nachgewiesen wurde der Nutzen nicht.Bisher haben sich sehr viele Befürchtungen der Corona-kritischen Bevölkerung seit 2020 bewahrheitet. Wir würden uns wünschen, dass wir uns irren, und die Regierung und die Pharmaindustrie es nur gut mit uns meinen. Solange wir Masken aufhaben und uns mit Gesundheitsnachweisen legitimieren müssen und sogar von einer "allgemeinen Impfpflicht" die Rede ist, (welche die Pflicht zu allen möglichen Impfungen ermöglicht), solange widerspricht dies der Freiheit die uns durch das Grundgesetz garantiert ist. Solange gehen wir auf die Straße. Und hier sind die Quellen auf welchen die Forderungen basieren. https://rb.gy/vai5mb