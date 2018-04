Engagierte für Hausaufgabenbetreuung gesucht

92 Personen aus 13 Nationen leben in der Gemeinschaftsunterkunft Berliner Allee zusammen. Davon sind 20 Schulkinder, die am Nachmittag individuell bei den Hausaufgaben unterstützt werden sollen. Eine Veranstaltung am 12. April informiert Interessierte, die gerne helfen möchten, über das Konzept der Nachmittagsbetreuung, die vor Ort zur individuellen Unterstützung bei Hausaufgaben aufgebaut werden soll.

Wer Interesse hat, sich regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Kulturen zu treffen und sie bei ihren Hausaufgaben zu unterstützen, ist herzlichst zum Informationsabend am Donnerstag, 12. April 2018, um 18:00 Uhr im Gemeindesaal St. Andreas, Eichendorffstraße 41, 86161 Augsburg, eingeladen.Bereits aktive Ehrenamtliche berichten an dem Abend über ihre Erfahrungen mit der Hausaufgabenbetreuung. Außerdem wird das Konzept der Nachmittagsbetreuung vorgestellt.