Ein Ohr für die Fragen junger Menschen

Landrat Martin Sailer lädt zur Kinder- und Jugendsprechstunde ein

Landrat Martin Sailer ist der direkte Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis besonders wichtig. „Denn nur so kann ich erfahren, was die Menschen im Augsburger Land wirklich bewegt und beschäftigt.“ Aus diesem Grund hält er in regelmäßigen Abständen Bürgersprechstunden ab.Um auch Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine eigene Plattform zu geben, um Fragen zu stellen, organisiert die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Augsburg zweimal jährlich eine Kinder- und Jugendsprechstunde mit dem Landrat. Der nächste Termin ist Mittwoch, der 13. November 2019, um 15 Uhr, in der Jugendfreizeitstätte MatriX in Königsbrunn. Teilnehmen können junge Landkreisbürger – einzeln oder als Gruppe – bis 26 Jahre. Natürlich können sie auch gerne eine erwachsene Begleitperson mitbringen.Damit die Sprechstunde gut organisiert werden kann, ist eine vorherige Anmeldung bis Mittwoch, 6. November 2019, erforderlich. Für die Anmeldung und Fragen steht Martina Egger von der Kommunalen Jugendarbeit unter Telefon 0821 3102 2669 oder via E-Mail unter Martina.Egger@LRA-a.bayern.de gerne zur Verfügung.