Corona-Lage: Landkreis bleibt weiterhin wachsam

Infektionsgeschehen nimmt wieder an Fahrt auf

In den vergangenen sieben Tagen verzeichnete der Landkreis Augsburg 20 Covid-19-Neuinfektionen. Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Reiserückkehrern, teilweise aus Risikogebieten, sowie des vermehrten Zusammentreffens von größeren Menschengruppen bei Familienfeiern oder im Vereinsleben wird sich der Trend steigender Zahlen voraussichtlich weiter fortsetzen, da oftmals Hygiene- und Abstandsregeln vernachlässigt werden.„Der Landkreis Augsburg hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen stets im Blick. Wir nehmen die Lage weiterhin sehr ernst und beraten von Woche zu Woche, ob und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Zahlen möglichst stabil auf einem niedrigen Niveau zu halten. Aktuell ist das Infektionsgeschehen im Landkreis für das Gesundheitsamt gut überschaubar – wir müssen jedoch wachsam bleiben und gegebenenfalls auch sehr kurzfristig die Regelungen entsprechend anpassen“, so Landrat Martin Sailer. Damit die Eindämmung des Infektionsgeschehens gelingen kann, müsse jeder Einzelne seinen Beitrag leisten. Das verantwortungsvolle Verhalten aller, beispielsweise von Reiserückkehrern oder im September zum Schulstart, sei dafür sehr entscheidend.Maßgeblich dafür sei auch die konsequente Einhaltung der Maskenpflicht, beispielsweise im ÖPNV. „Nicht alle Maskenarten sind geeignet; beispielsweise Face Shields oder Masken mit einem Ausatemventil bieten keinen hinreichenden Schutz für das Gegenüber“, erklärt Dr. Susanne Rost, Leiterin des Staatlichen Gesundheitsamtes im Landratsamt Augsburg. Aus diesem Grund dürfen Face Shields oder Masken mit Ausatemventil von Bürger*innen, die das Landratsamt Augsburg besuchen, nicht verwendet werden.Das Staatliche Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg weist außerdem darauf hin, dass sich Personen, die sich freiwillig auf das Coronavirus testen lassen möchten, an die niedergelassenen Hausärzte wenden müssen. Im Gesundheitsamt selbst werden keine freiwilligen Corona-Tests durchgeführt.