Bundestagswahl am 24. September 2017

Informationen im Internet

Das Landratsamt Augsburg stellt für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger Informationen zu den Bundestagswahlen am Sonntag, 24. September, online zur Verfügung. Unterkann der Stimmzettel für den Bundeswahlkreis 253 angesehen werden. Er umfasst den Landkreis Augsburg – mit Ausnahme der Stadt Königsbrunn – sowie die Städte Aichach und Friedberg und die Gemeinden Adelzhausen, Affing, Dasing, Eurasburg, Hollenbach, Kissing, Merching, Mering, Obergriesbach, Rehling, Ried, Schmiechen, Sielenbach und Steindorf des Landkreises Aichach-Friedberg.Am Tag der Wahl werden ab etwa 18.45 Uhr die ersten Ergebnisse der Bundestagswahl auf der Internetseite www.landkreis-augsburg.de/bundestagswahl veröffentlicht. Die von den Städten, Märkten und Gemeinden des Bundeswahlkreises 253 ans Landratsamt gemeldeten Ergebnisse werden ständig aktualisiert und unmittelbar online gestellt. Das vorläufige Ergebnis für den gesamten Wahlkreis als Schnellmeldung wird ab etwa 21 Uhr erwartet. Durch die hohe Anzahl an Briefwählern kann sich dies aber zeitlich auch nach hinten verschieben. Das vorläufige Endergebnis, nach der Prüfung der Unterlagen der Gemeinden, wird voraussichtlich am Dienstagnachmittag zur Verfügung stehen.Insgesamt werden am Sonntag im Bundeswahlkreis 253 in 374 Wahllokalen und mit 115 Briefwahlvorständen etwa 2500 Wahlhelfer im Einsatz sein.