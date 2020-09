Bitte beenden Sie die Maskenpflicht- Brief an Herrn Söder

Sie sagten in Ihren Pressekonferenzen sinngemäß, jeder "Corona-Tote" sei ein Toter zu viel, Corona sei eine "absolut tödliche Krankheit" und das einzige was derzeit schützen könnte sei eine Maske. Darauf hin wurde an einigen Orten eine "Maskenpflicht" verhängt, mittler Weile auch für Kinder.Vielleicht ist es Ihnen entgangen, aber es ist falsch wenn Sie behaupten, die Maske wäre ein Schutz.Es ist nicht nachgewiesen, dass die Alltagsmasken schützen. Darauf weist sogar das Bundesinsitut für Arzneimittelprodukte hin. https://www.bfarm.de/DE/Service/Presse/Themendossi... Mehrere Experten haben darauf hingewiesen, dass die Masken nicht nurvor Viren schützen, weil Viren wesentlich kleiner (0,16 Nanometer) als die Poren der Masken (0,3 Nanometer) sind, sondern sogar krank machen können.Außer Ansammlungen von Pilzen und Keimen vermindern die meisten gängigen Masken den Sauerstoffgehalt den man einatmet, was zur Sauerstoffunterversorgung führt.Augenärzte berichten, dass vermehrt Patienten mit Augenentzündungen kommen, weil sich in der Maske Keime bilden und der Atem mit den Keimen nach oben in die Augen abweicht, besonders bei Brillenträgern. Gehbehinderte mit Rollator stürzen vermehrt, weil sie durch die Maske nicht mehr sehen, wo sie hintreten. Viele, die lange Zeit die Maske anhaben müssen, haben Ekzeme und Entzündungen im Mundbereich. Durch den Sauerstoffmangel bekommt man Kopfschmerzen, Übelkeit, Konzentrationsstörungen, Schwindel, es sterben Gehirnzellen ab, was irreparabel ist. Man kann nicht mehr klar denken, wenn man sie länger als 30 Minuten trägt. Wenn man nach einer Gewöhnungszeit keine Beschwerden mehr hat, hat, hat sich der Körper an chronischen Sauerstoffmangel gewöhnt, was große Schäden nach sich zieht. Auch hierzu haben bereits Neurologen ihre Expertise abgegeben.Nun werden Kinder gezwungen Masken in den Schulen und in Schulbussen zu tragen. Damit wird ihnen ihr geistiges Potential mutwillig gemindert, unsere Kinder werden vorsätzlich verdummt.Die Maskenpflicht ist angeordnet, jedoch haftet niemand für die gesundheitlichen Schäden.Dabei stellt sich die Frage, wie das mit der DSGUV vereinbar ist.Die DGUV 112-190, die nach EU Recht verbindlich umgesetzt werden muss, regelt den Umgang mit jeder Art von Gerät oder Einrichtung, durch die man seine Atemluft zu Schutzzwecken führt.Darunter fallen auch sämtliche „Mund- Nasen- Bedeckungen“. Wird auf einem Platz, in einem öffentlichen Verkerhsmittel, einem Laden, einem Klassenzimmer, auf dem Pausenhof oder einer Kita Maskenpflicht angeordnet, so gilt dieser Bereich als Gefahrenbereich. Gefahrenbereiche müssen durch Überprüfung dazu deklariert werden und unterliegen dann der DGUV 112-190. Je nach Art der Maske sind die maximale Tragezeit, die erforderlichen Erholungszeiten geregelt, ebenso ist ein Supervisor nötig, der die korrekte Verwendung der Schutzausrüstung schult, deren Anwendung überwacht und dokumentiert. Jeder Anwender einer Persönlichen Schutzausrüstung muss einmal im Jahr geschult werden und braucht einen schriftlichen Unterweisungsnachweis. Einrichtungen, die das Tragen von Schutzmasken anordnen, müssen für die gesundheitlich unbedenkliche Anwendung sorgen und dies schriftlich nachweisen. Für das Tragen von FFP Masken und schwererem Atemschutz ist eine gesundheitliche Vorsorgeuntersuchung erforderlich. Die FFP Masken dürfen nur freiwillig getragen werden und müssen zur Verfügung gestellt werden. Die Anwendungen müssen jeweils überprüft und dokumentiert werden.Masken müssen EN 149 zertifiziert sein, um deren gesundheitliche Unbedenklichkeit und deren Wirksamkeit zu gewährleisten. Stoffmasken beispielsweise, sondern Feinstaubpartikel ab, die lungengängig sind. Keine der Stoffmasken ist zertifiziert, wird aber über Stunden getragen.Bei SarsCov2 wurde festgelegt, dass sie als Bio Safety Level 3 (BSL3) zu handhaben sind.Liegt eine Gefährdung vor, die den Einsatz von Persönlicher Schutzausrüstung erfordert, so sind die BSL3 Richtlinien zu befolgen. Wird ein Klassenzimmer, Pausenhof, Kindergarten oder Schulbus zu einem Gefahrenraum bestimmt, so muss die Schutzausrüstung gestellt, und sämtliche Vorgaben erfüllt werden. Keiner der Orte, an denen Maskenpflicht herrscht, wurde bisher nach Überprüfung durch einen Experten zum Gefahrenraum deklariert. Das heißt, dass hier ein eklantanter Verstoß gegen DGUV vorliegt, oder aber keine Maskenpflicht herrschen kann, weil keine Gefahrenzone deklariert ist. Auch Ihre Verordnungen müssen sich an das Gesetz halten.Schulen akzeptieren häufig die Atteste nicht, Kinder werden trotz gesundheitlicher Einschränkungen zum Maskentragen gezwungen, oder es droht Schulausschluss oder isolierter Unterricht. Das ist herzlos und unverantwortlich.Während Sie Ihre Bayernflagge- Maske nur bei Auftritten bis zum Podium, oder für einige Meter in der Öffentlichkeit tragen, wahrscheinlich abernie länger als 30 Minuten, so müssen andere Menschen bis zu acht Stundentäglich unter einer Maske zubringen. Es gibt Erwachsene und Kinder, die kollabieren, weil sie zu lange die Maskeaufhaben. Neulich ist ein Kind im Unterricht umgefallen, nachdem es wieder in den Klassenraum kam, musste es die Maske wieder aufsetzen!Die Kinder sollen Sport mit Maske machen! Bei erhöhtem Sauerstoffbedarf wird die Sauerstoffzufuhr auch noch reduziert.Wissen Sie eigentlich was derzeit an den bayerischen Schulen passiert?Das ist keine Pädagogik mehr, da geht es häufig vorwiegend um Gehorsam und Maskenzwang- eben je nach Lehrkraft oder Schulleitung.Oberste Priorität sei, dass die Schulen geöffnet bleiben. Mit Verlaub, bei derartigen Methoden ist homeschooling die bessere Wahl.Mittler Weile sind zwei Kinder nachweislich wegen Sauerstoffmangel unter der Maske verstorben.Sauerstoffentzug ist eine Foltermethode!Herr Söder, Sie sagen jeder Corona- Tote ist einer zu viel, aber nun werden unsere Kinder mit Masken umgebracht? Können Sie soetwas verantworten?Die Benutzung von Masken muss entweder fachgerecht, mit zertifizierten, zur Verfügung gestellten PSA und gemäß der DGUV durchgeführt werden, oder aber es kann keine Maskenpflicht ohne Haftung derer, die sie anordnen, gelten.Besinnen Sie sich bitte darauf, dass Ihnen das Wohl der Menschen am Herzen liegt, nicht Körperverletzung durch Masken. Die Maskenpflicht ist nicht das "kleinere Übel", die uns andere Freiheiten erlaubt, sondern sie ist eine Gefährdung für die Gesundheit aller Menschen, vor Allem für unsere Kinder. Bitte beenden Sie diese Maskenpflicht!Mit freundlichen GrüßenHedwig Herdmann