Betriebliche Mobilität effizient gestalten: kostenlose Mobilitätsberatung für Unternehmen

Die Initiative "Mobil gewinnt", gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), unterstützt Betriebe, die sich für nachhaltige Mobilität engagieren - innerbetrieblich, auf Geschäftsreisen und auch auf den Arbeitswegen der Beschäftigten.



Eine kostenlose Erstberatung soll Potenziale zur effizienteren Gestaltung der betrieblichen Mobilität aufzeigen. Dazu erfolgt eine detaillierte Betrachtung der innerbetrieblichen Verkehre durch einen unabhängigen, externen Mobilitätsberater. Die teilnehmenden Unternehmen profitieren von einem leichten Einstieg in die Thematik des betrieblichen Mobilitätsmanagements und können darauf aufbauend direkt mit der Umsetzung konkreter Maßnahmen beginnen. Die Beratung an sich ist mit einem sehr geringen Eigenaufwand verbunden, bringt jedoch zielgerichtet die im eigenen Haus Zuständigen an einen Tisch.



Interessierte Unternehmen können sich für den letzten Bewerbungszeitraum von 15. Januar 2018 bis 28. Februar 2018 direkt unter www.mobil-gewinnt.de anmelden. Unterstützung für Unternehmen aus dem Landkreis leistet die Radverkehrsbeauftragte Mareike Hartung, E-Mail: mareike.hartung@lra-a.bayern.de, Telefon 0821-3102 2178.

