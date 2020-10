BKB beginnt Umsetzung der organisatorischen Anpassungen



Veränderungen sollen zukünftigen Erfolg sichern

Banken-Konkurrenz in Basel

Am 26. Juni 2019 kündigte die Basler Kantonalbank und die Bank Cler die Planung zu Vereinfachungen von Gremien, Strukturen und Prozessen an. Wie die bz bereits berichtet hat, können bis zu 150 Mitarbeitende davon betroffen sein. Des Weiteren wurde angedeutet, dass bis zu 40 Arbeitsstellen wegfallen können.Der Bankenkonzern beginnt nun die organisatorischen Anpassungen durchzuführen. Dabei wird auf enge Zusammenarbeit mit der Personalkommission gesetzt, welche zahlreiche Vorschläge zur Anpassung der Organisationsstrukturen, den Umgang mit allfälligen Kündigungen, Stellenbesetzungen sowie den Sozialplan eingereicht hat und den zukünftigen Transformationsprozess begleiten wird.Die Vorschläge der Personalkommission werden bei den Vorbereitungen und Umsetzungen der Reorganisationen berücksichtigt. Soweit wie möglich wird der Abbau von Arbeitsplätzen wie geplant über die normale Fluktuation erfolgen. Allerdings wird der bereits bestehende Sozialplan bis Ende 2021 bei beiden Banken verlängert.Die Banken in Basel-Stadt, sowie andere Banken agieren in einem zunehmend schwierigen Markt. Um in Zeiten mit ausländischen Onlinebanken, Finanz-Start-ups und globalen Technologiekonzernen mitzuhalten, sind einfache und aufeinander abgestimmte Gremien, Strukturen und Prozesse vonnöten. Laut renommierten Finanz-Zeitschriften erledigen 3 von 4 Internetnutzern ihre Bankgeschäfte online, was belegt, dass die Einfachheit innovativer Systeme immer beliebter werden. Mit dem Verschwinden kleinerer Bankfilialen vor Ort, ist dies auch ein Schicksal, welches vielen älteren Menschen in Augsburg drohen kann.Die digitale Entwicklung stellt die Konzernbanken vor neue Herausforderungen. Unternehmensberater sind davon überzeugt, dass das vorherrschende Drei-Säulen-Modell: Kundenschnittstelle, Produktproduzent und Betreiber der darunterliegenden Plattformen sich in der Art und Weise nicht mehr halten wird. Eine Positionierung der Institute, welche Rolle sie in Zukunft spielen wollen, sei daher unerlässlich.Zögerer könnten ihre Differenzierung verlieren, wenn keine besonderen Stärken weder aus Produkt- noch auf Kundenseite hervorgehen. Daher erachten der Verwaltungsrat der Bank Cler und der Bankrat der BKB die Umsetzung der Anpassungen als unverzichtbar, um den zukünftigen Erfolg zu sichern.Vontobel, CiC, Sallfort und viele weitere Kreditinstitute haben sich am Rheinknie neben der BKB niedergelassen. Das führt dazu, dass im Kanton und den angrenzenden Regionen viel Konkurrenz unter den Banken herrscht. Auch Privatbanken, wollen wettbewerbsfähig sein. Die Privatbank Mirabaud setzt zum Beispiel auf ihre internationale Prägung und möchte mit einer frischeren und innovativeren Generation „in ein Vakuum vorstoßen“.Neue Strukturen und Veränderungen sind somit in den kommenden Jahren in Basel und vermutlich in der ganzen Welt zu erwarten. Neue und noch bessere Strukturen, die auf die Kunden abgestimmt sind und sich stetig mit den Kundenerwartungen weiterentwickeln, können ein Vorteil im rauen Wettbewerb sein. Problematisch wird es, wenn nichts getan oder zu spät agiert wird.