Austausch zum Thema ländliche Entwicklung

Delegation aus Russland zu Gast im Landratsamt

Das Landratsamt Augsburg steht in regelmäßigem Austausch mit Vertretern von Verwaltungen und Organisationen anderer Länder. Büroleiter Ulrich Gerhardt konnte kürzlich eine Delegation aus der russischen Region Woronesch im Landratsamt will-kommen heißen. Begleitet wurde die Gruppe, die unter anderem auch in Ellgau und Thierhaupten Station machte, von Martin Schüssler vom Referat EU-Angelegenheiten und Internationale Zusammenarbeit des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.Während der Vorstellung des Landkreises, seinen Aufgaben und Strukturen, entwickelte sich eine rege Diskussion, da die hochrangige russische Besucher-gruppe, der auch zwei Landräte sowie der Vizegouverneur der Region Woronesch angehörten, großes Interesse an den Abläufen einer bayerischen Verwaltung zeigten. Ein zentrales Thema des Besuches war die ländliche Entwicklung, in welche Büroleiter und Leiter der Stabstelle Wirtschaft & Klimaschutz im Landratsamt, Ulrich Gerhardt, einen umfassenden Einblick gab. Die Besucher bedankten sich am Ende für den Empfang und die Möglichkeit des fachlichen Austauschs.