Pressemitteilung Fridays For Future Augsburg:

Augsburg For Future Demonstration am Sonntag, den 10. November 2019

Sehr geehrte Pressevertreter*innen,wie bereits angekündigt, findet morgen, am 10.11. die erste Augsburg For Future Demonstration statt. Zahlreiche lokale Organisationen sind unserem Aufruf gefolgt und haben bereits zugesagt, sich der Demonstration anzuschließen. Darunter der Frauenstreik Augsburg, der Bund Naturschutz, Greenpeace Augsburg, Extinction Rebellion Augsburg, die Artists For Future und die Umweltgewerkschaft.Auch hat uns schon jetzt viel positives Feedback von arbeitenden Menschen erreicht, die normalerweise nicht die Möglichkeit haben, Fridays For Future-Demonstrationen zu besuchen. Insofern freuen wir uns auf eine hoffentlich große und, laut Wetterbericht, auch trocken-bleibende Augsburg For Future-Demonstration!Wir bedanken uns schon jetzt herzlich für Ihre Berichterstattung! Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an unsere Pressesprecher*innen wenden. Kontaktdaten dazu finden Sie weiter unten.Sobald wir eine Einschätzung der Teilnehmer*innen-Anzahl haben, werden wir Ihnen diese selbstverständlich per Mail zukommen lassen. Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende.Mit freundlichen Grüßen,Fridays For Future AugsburgPressesprecher*innen:Sarah Bauer 0179/3212093Elias Sandler 0176/31041406Leon Ueberall 0157/57089151