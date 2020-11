Antrittsbesuch im Landratsamt

Augsburg : Landratsamt |

Neuer Abteilungsleiter Straßenbau des Staatlichen Bauamtes Augsburg zu Gast im Landratsamt

Seit 1. Oktober 2020 leitet Baudirektor Markus Kreitmeier die Abteilung Straßenbau des Staat-lichen Bauamtes Augsburg und trat somit die Nachfolge des Baudirektors Stefan Scheckinger an, der an das Staatliche Bauamt Weilheim wechselte. Kürzlich kam Markus Kreitmeier nun zu einem Antrittsbesuch ins Landratsamt Augsburg und stellte sich Landrat Martin Sailer vor.Während des Kennenlernens konnten sich der Landrat und Markus Kreitmeier über die wichtigsten aktuellen und zukünftigen Straßenbauprojekte im Augsburger Land unterhalten. „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit sowie einen regelmäßigen Austausch und wünsche Ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg in ihrem neuen Aufgabenbereich“, hieß Landrat Martin Sailer den neuen Abteilungsleiter Markus Kreitmeier im Landratsamt Augsburg herzlich will-kommen.