4. Globaler Klimastreik Augsburg - 29.11.2019

Wir brauchen jeden! Es muss gehandelt werden! Freitag, 15:30, Königsplatz, Augsburg

Die Wissenschaft ist sich einig - die Auswirkungen des Klimawandels werden für Waldbrände, Stürme, Überschwemmungen, Dürren und daraus resultierenden Hungersnöten, Armut, Kriege um Ressourcen und mehr als 200 Mio Klimaflüchtlinge in den nächsten 30 Jahren sorgen.Uns bleibt nicht mehr viel Zeit! Das Klimapaket der Bundesregierung ist ein schlechter Scherz und deswegen machen wir jetzt einen #NeustartKlima !💚KOMMT ALLE AM 29.11. UM 15.30 UHR ZUM KÖNIGSPLATZ💚Passend dazu beginnt in Madrid am 2. Dezember die 25. UN-Klimakonferenz, bei der viele wichtige Entscheidungen zur Klimakrise getroffen werden.So kann es nicht weitergehen! Lasst uns zusammen weiter Druck ausüben und friedlich gemeinsam für eine global gerechte Zukunft streiken! Freut euch auf viele Aktionen, musikalisch unterstützt werden wir unter anderen von Vivid Curls!Jeder ist willkommen, denn dieses Thema geht alle etwas an! Und was erzählen wir unseren Enkelkindern, wenn sie uns fragen, warum wir nichts gegen die Zerstörung der Erde getan haben?