Zeitreise der Evolution in vier Teilen - Teil4: Säugetiere

Der letzte Teil meiner Reihe "Zeitreise der Evolution" handelt von den Säugetieren (Mammalia), die eine Klasse der Wirbeltiere sind. Auch der Mensch gehört zoologisch zu den Säugetieren.

Zu ihren Merkmalen gehören das Säugen des Nachwuchses mit Milch, die in den Milchdrüsen der Weibchen produziert wird, sowie ein Fell aus Haaren. Bis auf wenige Ausnahmen sind Säugetiere lebendgebärend. Die ersten „echten“ Säugetiere traten in der Oberen Trias oder im Unteren Jura vor ca. 200 Millionen Jahren auf.Heute leben Säugetiere an Land, im Wasser und in der Luft und bevölkern alle Kontinete und Ozeane.Ich hoffe meine Reihe hat Spaß gemacht und die Bilder haben gefallen.Viele Grüße!Euer Dieter