Vogelstimmen hören in Großaitingen, hört mal wer hier singt und zwitschert…!

Reinhartshauser und natürlich auch aus Großaitinger Betten um um 04.45Uhr beim Festplatz an der Wertachbrücke zu stehen und auf das jährlicheVogelstimmenhören zu warten. Seit vielen Jahren ist das ein im Frühlingstattfindendes, sehr gut angenommenes Angebot der OrtsgruppeGroßaitingen. Herr Anton Burnhauser aus Augsburg leitet die Führungentreu von Anfang an. Bisher gab es keine Frage, auf die der begeisterteOrnithologe keine Antwort wußte. Themen wie: Warum überhaupt Vogelzug?Wie schaffen Vögel die Orientierung dabei? Wie produzieren Vögel ihreGesänge und warum? Welches Nest baut welcher Vogel, wer profitiert dabeivon anderen? Brutverhalten der Arten, was macht den Auwald sovogelartenreich? Bis hin zu den unterschiedlichen Arten der Federn undihrer Bedeutung beim Flug - viele, viele Informationen wurden leichtverständlich und unterhaltsam erklärt. Der große Applaus am Ende derVeranstaltung zeigte es.Noch im Dunkeln versammelten sich die Vogelstimmeninteressierten untereiner Laterne und hörten schon einem Vogel zu. Wacholderdrosselnbegrüßten die Wartenden mit ihren markanten Rufen. Nach einem kurzenBegrüßen und ein paar Erklärungen zur Wacholderdrossel wanderten wirüber die Wertach den Auwaldweg entlang nach Norden. Der zweiteFrühaufsteher unter den Vögeln meldete sich "zu Wort". Die Singdrosselverblüffte mit ihrem Strophenreichtum. zwei - dreimal das gleiche Themawiederholt, dabei so viele unterschiedliche Strophen. Wir waren erstaunt.Amseln, Rabenkrähen, Kohlmeisen, Blaumeisen, Weidenmeisen, Stockenten,Ringeltauben, Buchfinken, Grünfinken, Turmfalken, Baumläufer, Kleiber,Zilpzalp, Fitis, Mönchsgrasmücken, Gartengrasmücken und noch vieleArten mehr, unterhielten uns mit ihrem Gesang. Grauspechte lachten ausdem Wald, gefolgt vom ganz klaren Lachen des Grünspechtes. EinBuntspechtklopfen war zu hören. Alle Teilnehmer staunten über diesesimmense Wissen von Herrn Burnhauser, der nicht müde wurde uns immerwieder zum Nachfragen animierte, gerne zum wiederholten Male Auskunftgab, um welchen Vogel es sich handelte, und uns alle begeisterte. Nesterwurden entdeckt und bestimmt. Der Unterschied vom Amsel- zumSingdrosselnest? Die Teilnehmer kennen die Antwort, ein leeresDrosselnest konnte genau begutachtet werden, es hing in einem Strauchneben dem Weg. Eine kleine Ansammlung von Ringeltaubennestern hoch obenin den Pappeln erregte die Neugier. Zerrupfte Federn und ein Flügelstückwurden gefunden. Das schönste Erlebnis jedoch war - abgesehen von demgroßartigen Morgenkonzert - das Beobachten von einem Kleiberpärchen,dass den Eingang der alten Buntspechthöhle zugemörtelt hatte und nunabwechselnd seine Jungen fütterte. Zwei weitere geklopfte Buntspecht-Höhleneingänge waren wie im Lehrbuch etwas oberhalb der Kleiberhöhle imgleichen Baum zu sehen.Etwas verfroren fanden wir uns, jetzt fast bei Sonnenschein, erfüllt undbereichert wieder am Ausgangspunkt ein. Was für ein wundervoller Startin den Tag.