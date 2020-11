Supertrawler Margiris "Ein Todesstern in der Galaxie"

Gesunde Meere können uns ernähren und sind geologische Senken von CO2. Wobei der Boden immer nur eine Senke ist, können Organismen im Meer aktiv CO2 in Mineralien speichern. Aber wenn wir jedes Leben aus dem Meer entnehmen oder zerstören, dann wird dieser Lebensraum kollabieren und die biophysikalischen Prozesse werden sich gegen uns wenden.Folgenden Text habe ich von der Blue Planet Society. 'Es wurde von einer niederländischen Operation betrieben. Der Beifang war verrückt nach Bonito vor der Küste Mauretaniens. Kapitän warf den ganzen Müll über Bord. Es war eine absolute Katastrophe. Diese gigantischen Netze haben keine Gnade. Ich habe an der kommerziellen Fischerei in der Beringsee gearbeitet und diese wurde von der US-Küstenwache genau überwacht. Nicht dieser. Es gab wenig Rechenschaftspflicht.Sie versuchte, die Erlaubnis zu bekommen, vor der Georges Bank zu fischen und einen Anlaufhafen in Gloucester zu haben. Lokale Gemeinschaften in ganz Neuengland protestierten heftig. Portland, Maine, schlug ihr auch die Tür zu. Dann ging sie nach Australien und wurde von der Regierung angekettet. Dieses Monster ist ein Todesstern in der Galaxie. Ich bin so froh, dass dieses Ding so viel Protest erfahren hat.Das Schiff ist so lang, dass sein Rumpf gebogen ist und Ketten, die Förderbänder antreiben, gerissen sind. Es ist eine technische Katastrophe, die ursprünglich als Müllverbrennungsanlage gebaut wurde. Seit dem ersten Tag außerhalb der Werft versucht dieses Schiff, die Atmosphäre und den Ozean zu zerstören.Alles wurde im Gefrierschrank palettiert. Zum Abladen wurden Kräne eingesetzt. Wir wurden angewiesen, drinnen zu bleiben und nach dem Rücktransport unter Quarantäne zu stellen. Ich schlich mich zur Seite und sah den Beifang. Es gab eine Schote Delfine, die aufgeschöpft wurden. Dann wusste ich, dass es Zeit war zu gehen. Ich hatte keinen Zugang zu meinem Camcorder, aber wenn ich ihn gehabt hätte, wäre er beschlagnahmt worden.Das ist ungefähr alles was ich habe. Ich habe auf diesem Trawler eine ganz andere verantwortungslose Fischerei gesehen. Kein Beobachter. Nur Schläger aus Holland, die diese Show leiten. '