BUND Naturschutz e.V. - Ortsgruppe Augsburg lädt ein



So lebt sich‘s plastikfrei

Am 12. Oktober 2017, 19 Uhr

Zeughaus Augsburg, 1. OG, Reichlesaal ,Zeugplatz 4, Augsburg - wenige Gehminuten vom Königsplatz



Plastik ist überall: In Kleidung, in Haushaltsgegenständen,

in Verpackungen ... und in unserer

Umwelt. Um uns und unsere Umwelt zu schützen

und Ressourcen zu schonen müssen wir unseren

Müll reduzieren. Doch wie entkommen wir

dem Wegwerf- und Plastikwahnsinn? Kann ein

Leben ohne Plastik funktionieren?

Antworten gibt Sylvia Schaab, Journalistin,

Bloggerin und Expertin für plastikfreies Leben



- Der Eintritt ist frei-