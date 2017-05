Mächtig was los am Frosch...äh, Libellenteich

fliege nicht so schnelle!Denk der Gefahren,die deiner harren:Bäume und Zäune,Äste und Steineauf allen Wegen!Du fliegst dagegen!!!Mit gebrochenen GliedernLiegst du im Staube.Dann kommt der Herbst,du moderst im Laube ...Oder ein Vogelwill dich erhaschen,will dich zerbeissenund hastig vernaschen ...Oder der Forschermit seinem Netze!Erst tut er sachte,dass nichts er verletztund freut sich stolz seines Besitzes!Zu Hause jedoch nimmt er was Spitzesund sticht's danndurch deine weichste Stelle,arme Libelle!Flieg nicht so schnelle,geniesse die Stundenoder Sekunden,die dir zum Lebengegeben!HEINZ ERHARDT (DIE LIBELLE)