Größte Segel Trainingsschiff findet kein Eis auf seiner Arktisreise

"Wir hatten zumindest einige kleinere Stücke erwartet", sagt Mikhail Novikov, als sein 100 Jahre altes Segelschiff die Nordseeroute verlässt.



Es ist das erste Mal, dass ein Schiff dieser Art die russische Arktisroute zwischen Pazifik und Atlantik segelt. Der Sedov passierte am Dienstag die Südspitze des Archipels Novaya Zemlya und wird im Laufe der Woche in Murmansk erwartet.

Die Sedov ist weltweit größte Schul- Segelschiff und ist seit einigen Wochen in der Arktis unterwegs.Noch vor wenigen Jahren wäre eine solche Kreuzfahrt undenkbar gewesen. Aufgrund der anhaltenden Eisdecke war die nördliche Passage für die reguläre Navigation nicht zugänglich, und eine Fahrt mit dem Segelschiff kam nicht in Frage.Der Klimawandel schreitet jedoch so schnell voran, dass mehr Wasser für Schiffe verfügbar wird. Die Behörden der Russischen Fischereiföderation, die Eigentümer von Sedov ist, haben beschlossen, diese Umstände auszunutzen.Anstelle eines langen Fluges in unsicheren Zeiten über den Pazifik und den Atlantik wurde beschlossen, den hohen Norden zu erkunden und auf einer ungewöhnlichen arktischen Route in die Heimat Kaliningrad zurückzukehren. Dank dessen ging Sedov als erstes Segelschiff in die Geschichte ein, das von Norden her durch Asien und Europa segelte.