Augsburg : Botanischer Garten |

24. Juni, 13.00 bis 16.00 Uhr

Die Idee: Das experimentelle Dorfmodell



Wie stellt man eigentlich die Stromversorgung eines ganzen Dorfes sicher? Und wie schafft man es gleichzeitig den CO2-Ausstoß zu senken, den Flächenverbrauch zu vermindern und die Nahrungsmittelproduktion im Auge zu behalten? Und wie kann man dabei die unterschiedlichen Interessen in der Gesellschaft unter einen Hut bringen? Antworten auf diese Fragen können durch das innovative Projekt „Energiespardorf Bayern“ des BUND Naturschutz gemeinsam in der Gruppe entwickelt werden.



Treffpunkt: 12.45 Uhr Eingang Bot. Garten, Dr. Ziegenspeck Str. 10 , 86161 Augsburg

Kosten: Eintritt in Botanischen Garten



Teilnehmerzahl begrenzt – Anmeldung unbedingt erforderlich!

Anmeldung: bis 14. Juni -Kreisgruppe Augsburg Tel. 0821-37695 - E-Mail: bn_kg_ausburg@ augustakom.net . ab 15. Juni: Johannes.Enzler@t-online.de