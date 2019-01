Augsburg : Zeughaus Hollsaal a |

In der EU soll die Wasserrahmenrichtlinie neu verhandelt werden. Die Naturschutzverbände, wie der BUND Naturschutz, drängen auf den unveränderten Fortbestand, da sie sich für den Naturschutz als hilfreich erwiesen hat.

Dr. Christine Margraf vom Referat Arten- und Biotopschutz des BUND Naturschutz in Bayern e.V. stellt in ihrem Vortrag die Position des BN vor.



am Mittwoch 13. Februar 2019 um 19.00 Uhr

im Hollsaal A - Zeughaus - Zeughausplatz 4 - 86152 Augsburg



BUND Naturschutz e.V. Kreisgruppe und Ortsgruppe Augsburg

Tel: 0821-37695